भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान खेल रहे थे ऑनलाइन सट्टा, पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। बुधवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की।

अवैध धन अर्जित करने का था मकसद तीन दिसंबर को कोतवाली पुलिस दुर्ग को मुखबिर से सूचना मिली कि तांदुला जलाशय के पास राजेंद्र पार्क के सामने एक व्यक्ति आम जगह में अवैध धन अर्जित करने हेतु भारत-साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच में रुपए-पैसे का दांव लगाकर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा नामक जुआ खेला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद दिनेश बंजारे (31) नामक युवक को पकड़ा।