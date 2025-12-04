मेरी खबरें
    भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान खेल रहे थे ऑनलाइन सट्टा, पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार

    बुधवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 10:54:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 10:54:37 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। बुधवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की।

    अवैध धन अर्जित करने का था मकसद

    तीन दिसंबर को कोतवाली पुलिस दुर्ग को मुखबिर से सूचना मिली कि तांदुला जलाशय के पास राजेंद्र पार्क के सामने एक व्यक्ति आम जगह में अवैध धन अर्जित करने हेतु भारत-साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच में रुपए-पैसे का दांव लगाकर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा नामक जुआ खेला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद दिनेश बंजारे (31) नामक युवक को पकड़ा।


    कमीशन मिलना स्वीकार

    दिनेश बंजारे ने पुलिस को बताया कि आरोपी अंकित मेड से आईडी 'MYBET777.CO' लेकर भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच में हार-जीत का दांव लगा रहा था। आरोपी दिनेश को अंकित मेड द्वारा तीन प्रतिशत कमीशन व दिनेश के द्वारा आकाश नंदनवार को दो प्रतिशत कमीशन मिलना स्वीकार किया गया। आरोपी दिनेश बंजारे के कब्जे से दो नग मोबाइल एवं एक लाख रुपए तथा आकाश नंदनवार से एक नग मोबाइल व दांव में लगी हुई रकम 50 हजार रुपए प्राप्त हुई।

    पुलगांव चौक पर भी हुई गिरफ्तारी

    इसी कड़ी में पुलिस ने पुलगांव चौक के पास टीमन बंजारे नामक व्यक्ति को ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा खेलते हुए पकड़ा। पूछताछ में आरोपी टीमन ने अपने दोस्त पवन तांबूले से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा में आईडी पासवर्ड बनाकर पैसा कमाना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से दो नग मोबाइल फोन जब्त किया गया है।

    धमधा पुलिस ने आठ को पकड़ा

    भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलते धमधा पुलिस ने आठ आरोपियों को पकड़ा है। धमधा पुलिस को सूचना मिली कि बाजारपारा मंगल भवन के पास आरोपी शशांक शर्मा नामक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से क्रिकेट मैच/ कल्याण/ राजधानी नाइट पर ऑनलाइन सट्टा-पट्टी लिख रहा है।

    सूचना पर धमधा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपीगण शशांक शर्मा, तुकाराम शर्मा, राकेश सिन्हा, धर्मराज वर्मा, देवचरण साहू, संजय कहार, थान सिंह यादव, शेखर साहू का मोबाइल फोन चेक किया गया। रिकॉर्डिंग के आधार पर ऑनलाइन सट्टा-पट्टी खेलने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया। आरोपियों के कब्जे से 10 नग मोबाइल फोन और 31 हजार 200 रुपये नकद रकम की जब्ती बनाई गई।

