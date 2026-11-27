अनिमेष पाल, नईदुनिया, जगदलपुर। सुबह का वक्त था, घर के आंगन में दो गायें बंधी थीं। मोहम्मद अफजल नगरिया दूध दुहते और परिवार की जरूरत पूरी होने के बाद बचा दूध बेचने निकल पड़ते। वर्ष 1977 में शुरू हुई यह छोटी सी पहल परिवार को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के लिए थी। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही पहल आगे चलकर बस्तर के एक डेयरी ब्रांड की नींव बनेगी, जिससे एक हजार से अधिक पशुपालक और 200 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ेंगे। आज बस्तर डेयरी फार्म (बीडीएफ) का सालाना कारोबार 30 करोड़ रुपये से अधिक है।

परिवार के विरोध के बावजूद डेयरी व्यवसाय किया शुरू इस कहानी की शुरुआत गुजरात के राजकोट जिले के धोराजी से हुई। वर्ष 1944-45 में युसुफ जान मोहम्मद नगरिया का परिवार बस्तर आकर बस गया। गुजरात में दूध-खिचड़ी खाने की परंपरा थी, जबकि उस समय बस्तर में शुद्ध दूध मिलना मुश्किल था। इसी जरूरत के चलते युसुफ के मझले बेटे अफजल ने दो गायें पालीं। दूध की मांग बढ़ी तो गायों की संख्या 10 हो गई। वर्ष 1984 में परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने आड़ावाल में जमीन लेकर डेयरी व्यवसाय शुरू किया। वर्ष 2005 तक वहां 200 गायें हो गई थीं।