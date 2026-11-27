राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। माओवादी हिंसा से मुक्ति के बाद सरकार का ध्यान अब पूरी तरह बस्तर के विकास पर है। राज्य सरकार क्षेत्र को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने चाहती है। ‘स्वावलंबी बस्तर अभियान’ के तहत संभाग के सात जिलों के पांच लाख परिवारों को अगले पांच वर्षों में स्थायी आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रत्येक परिवार की मासिक आय 20 से 30 हजार रुपये तक पहुंचाने की योजना है। अभियान में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा की 1,885 ग्राम पंचायतों के 3,964 गांव शामिल होंगे। कृषि, वनोपज, पशुपालन और गैर कृषि गतिविधियों के 23 उपक्षेत्रों के 52 उत्पादों पर विशेष जोर रहेगा। इनमें इमली, महुआ, काजू, बांस, शहद, कॉफी, मिलेट्स और दुग्ध उत्पादन शामिल हैं।