'शांति' के लिए माओवादियों की नई चाल, समर्पण पर सामूहिक फैसले के लिए मांगी 15 फरवरी 2026 तक की मोहलत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ विशेष जोनल कमेटी (एमएमसी जोन) ने 22 नवंबर को एक विज्ञप्ति जारी की है। जिसमें तीनों राज्यों की सरकारों से अस्थायी संघर्ष विराम का अनुरोध किया है। संगठन ने आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना पर सामूहिक फैसला लेने के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है।

समर्पण पर सामूहिक निर्णय के लिए चाहिए समय एमएमसी जोन के प्रवक्ता 'अनंत' द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि वे पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्यों (कॉमरेड सोनू दादा और चंदना) द्वारा सशस्त्र संघर्ष को अस्थाई रूप से विराम देने के निर्णय का समर्थन करते हैं और सरकारी पुनर्वास योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।