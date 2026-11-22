अनिमेष पाल, नईदुनिया, जगदलपुर। बस्तर के जंगलों में कांगेर घाटी ऐसी धरोहर है, जहां घने साल वन और चट्टानों के भीतर हजारों वर्षों में आकार लेता भूमिगत संसार है। कांगेर नदी की जलधारा, ऊंचाई से गिरता तीरथगढ़ जलप्रपात और जंगलों के बीच छिपी कोटमसर, कैलाश व दंडक गुफाएं इसकी प्राकृतिक विविधता को विशिष्ट बनाती हैं।

करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय उद्यान 22 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। इसका नाम कांगेर नदी पर पड़ा। यहां मैदानी हिस्सों से लेकर पहाड़ियां, गहरी घाटियां और ढलान हैं। नम प्रायद्वीपीय साल वन के साथ सागौन और बांस के जंगल भी मिलते हैं। 11 फरवरी 2025 को भारत ने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में प्राकृतिक विरासत श्रेणी के तहत प्रस्तुत किया। यह अंतिम सूची में शामिल होने की शुरुआती प्रक्रिया है।