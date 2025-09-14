छत्तीसगढ़ में जादुई कलश के नाम पर 1.90 करोड़ की ठगी, चार गिरफ्तार – मास्टरमाइंड अब भी फरार

नईदुनिया न्यूज, पत्थलगांव। विदेश में बेचकर करोड़ों रुपये कमाने का झांसा देकर शातिर ठगों ने प्रदेशभर में जादुई कलश के नाम पर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी की। जशपुर पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य मास्टरमाइंड अब भी फरार है।

शिकायत से खुला राज एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि मामला 7 सितंबर को तब सामने आया जब पत्थलगांव थाना क्षेत्र की प्रार्थिया अमृता बाई ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में आरोपित तुरेन्द्र कुमार उर्फ़ मनीष दिव्य, राजेंद्र दिव्य, प्रकाश धृतलहरे और उपेंद्र सारथी ने उन्हें बताया कि कोरबा जिले के मड़वारानी शक्तिपीठ में एक जादुई कलश मिला है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसे विदेश में बेचकर भारी रकम मिलेगी और कंपनी से जुड़े लोगों को 1 से 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।