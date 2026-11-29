नईदुनिया न्यूज, कांकेर। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में कमजोर पड़ चुके माओवादी संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कोशिशों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मेंड्रा इलाके के जंगल में घेराबंदी कर 20 लाख रुपये के इनामी पांच माओवादियों को गिरफ्तार किया है।

इनमें आठ लाख रुपये का इनामी माओवादी डीवीसीएम चंदर कतलाम भी शामिल है। वहीं, उनका छठा साथी मंगेश अलग-थलग पड़ गया है। उसके पास अब कोई हथियार नहीं है। एक-दो दिनों में उसके भी आत्मसमर्पण करने की संभावना है। 13 अप्रैल के बाद कमजोर पड़ा संगठन जानकारी के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 को तेलुगु कैडर की माओवादी रूपी रेड्डी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उत्तर बस्तर में माओवादी संगठन का नेटवर्क कमजोर पड़ गया था। इसके बाद उसके साथी भी बिखर गए थे और गिरफ्तारी व मुठभेड़ के डर से जंगलों में छिपकर भटक रहे थे।