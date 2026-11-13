चीत्कार से गूंजा कबीरधाम का ग्राम बनरांका, पिता समेत बेटे और बेटी की उठीं अर्थियां

नईदुनिया न्यूज, थानखम्हरिया। कबीरधाम जिले के रणवीरपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बनिया के पास बुधवार की शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे ने थानखम्हरिया तहसील के समीपस्थ ग्राम बनरांका के कश्यप परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं।

भाईदूज के पावन पर्व पर अपनी बहन के घर डोंगरिया गए भूपेन्द्र कश्यप (39), उनकी 12 वर्षीय पुत्री वीरा और सात वर्षीय पुत्र पंकज की एक तेज रफ्तार पल्सर बाइक की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में नवघटा निवासी भावेश सिन्हा की भी जान चली गई, जिससे कबीरधाम और थानखम्हरिया क्षेत्र में शोक गई।

एक साथ उठीं तीन अर्थियां, चीत्कार से गूंजा पूरा गांव पोस्टमार्टम के बाद जब भूपेन्द्र और उनके दोनों मासूम बच्चों के शव ग्राम बनरांका पहुंचे, तो पूरा गांव चीखों, चीत्कार और रुदन से गूंज उठा। मृतक की पत्नी खेमा कश्यप और बुजुर्ग मां अपने सुहाग और जिगर के टुकड़ों का शव देखकर बार-बार बेसुध हो रही थीं। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मुख्य आरोपी दुबई से गिरफ्तार, 3200 करोड़ की हेराफेरी की खुलेंगी परतें आसपास की महिलाओं ने उन्हें संभालने का असफल प्रयास किया, लेकिन हर आंख नम थी और कलेजा चीर देने वाला यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। खेती-किसानी कर बेहद सरल जीवन जीने वाले मिलनसार भूपेन्द्र और उनके बच्चों की अंतिम यात्रा दोपहर दो बजे गमगीन माहौल में निकाली गई।