kondagaon News: दो नाबालिग छात्राओं के लापता होने से हड़कंप, 24 घंटे बाद भी नहीं चल पाया पता

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंडागांव: जिले के विश्रामपुरी थाना अंतर्गत ग्राम सोनपुर की दो नाबालिक छात्राओं के अचानक गायब होने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। दोनों छात्राएं जब स्कूल से वापस नहीं लौटी तब से उनका खोजबीन जारी है। घटना शनिवार दोपहर की है, जहां स्कूल की छुट्टी होने के पश्चात दोनों बच्चियों को घर लौटना था किंतु छात्राएं घर नहीं पहुंची। तत्पश्चात मामले की सूचना विश्रामपुरी पुलिस को दी गई है। विश्रामपुरी पुलिस साइबर टीम के साथ मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां सुबह रोज़ की तरह स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटीं। परिजनों ने जब बच्चों के स्कूल और आसपास जानकारी ली तो किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया।