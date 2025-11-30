kondagaon News: दो नाबालिग छात्राओं के लापता होने से हड़कंप, 24 घंटे बाद भी नहीं चल पाया पता

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंडागांव: जिले के विश्रामपुरी थाना अंतर्गत ग्राम सोनपुर की दो नाबालिक छात्राओं के अचानक गायब होने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। दोनों छात्राएं जब स्कूल से वापस नहीं लौटी तब से उनका खोजबीन जारी है। घटना शनिवार दोपहर की है, जहां स्कूल की छुट्टी होने के पश्चात दोनों बच्चियों को घर लौटना था किंतु छात्राएं घर नहीं पहुंची। तत्पश्चात मामले की सूचना विश्रामपुरी पुलिस को दी गई है। विश्रामपुरी पुलिस साइबर टीम के साथ मामले की जांच में जुटी है।
जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां सुबह रोज़ की तरह स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटीं। परिजनों ने जब बच्चों के स्कूल और आसपास जानकारी ली तो किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया।
बच्चियों तृप्ति और नेहुल दोनों कक्षा सातवीं गांव के ही माध्यमिक शाला सोनपुर में अध्यनरत हैं। उनके घर न लौटने की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल बन गया। परिजन, ग्रामीण और स्थानीय लोग मिलकर छात्राओं की खोज में इधर–उधर भटकते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। अंततः परिजनों ने विश्रामपुरी थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
सूचना मिलते ही विश्रामपुरी पुलिस तुरंत हरकत में आई और खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने बच्चियों के अंतिम संभावित रूट को चिन्हित करते हुए केशकाल-विश्रामपुरी मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू किया है। आसपास के दुकानों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों के कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि बच्चियों की किसी तरह की गतिविधि का सुराग मिल सके।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी जबकि दूसरी बच्ची सिविल ड्रेस में स्कूल परिसर से बाहर निकली थी, जिससे पुलिस उनके स्कूल के बाद के मूवमेंट का ब्योरा खंगाल रही है। पुलिस टीम संभावित स्थानों, बस स्टैंड, बाजार, जंगल मार्ग और आसपास के गांवों में भी सक्रिय रूप से तलाश कर रही है।
इधर परिजन रो-रोकर बच्चों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने भी पुलिस से खोज अभियान तेज करने की मांग की है। वहीं पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है।
लापता नाबालिक छात्राओं की पुलिस पूरी सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। पुलिस की अलग-अलग टीम सभी दिशाओं में जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों छात्राएं ग्राम कोंगरा से बस में बैठकर केशकाल बस स्टैंड के पहले विश्रामपुरी चौक के पास उतरी हैं। उसके बाद का सुराग पुलिस जल्द ही पता कर लेगी।
-थाना प्रभारी विनोद नेताम विश्रामपुरी