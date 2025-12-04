मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्तीसगढ़ में अनोखी चोरी... भूखे चोर ने पहले खाया खाना, फिर तीन लाख के जेवरात लेकर फरार

    ग्राम डुमरकछार में बीती रात चोरी करने एक मकान में घुसे भूखे चोर ने पहले खाना खाया, उसके बाद चोरी कर फरार हो गए। घटना के वक्त घर के सदस्य गांव में अपने रिश्तेदार के यहां किसी कार्यक्रम में गए थे। घटना पाली थाना अंतर्गत मंगलवार की रात हुई। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त घर में बुजुर्ग सो रहा था। उसे भनक नहीं लगी।

    By Pradeep Barmaiya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 01:29:43 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 01:29:43 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ में अनोखी चोरी... भूखे चोर ने पहले खाया खाना, फिर तीन लाख के जेवरात लेकर फरार
    छत्तीसगढ़ में अनोखी चोरी- सांकेतिक फोटो

    HighLights

    1. चोरी करने एक मकान में घुसे भूखे चोर ने पहले खाना खाया
    2. घर के लोग गांव में अपने रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में गए थे
    3. पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त घर में बुजुर्ग सो रहा था

    नईदुनिया न्यूज, पाली। ग्राम डुमरकछार में बीती रात चोरी करने एक मकान में घुसे भूखे चोर ने पहले खाना खाया, उसके बाद चोरी कर फरार हो गए। घटना के वक्त घर के सदस्य गांव में अपने रिश्तेदार के यहां किसी कार्यक्रम में गए थे। घटना पाली थाना अंतर्गत मंगलवार की रात हुई। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त घर में बुजुर्ग सो रहा था। उसे भनक नहीं लगी। चोरों ने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बड़े इत्मीनान से घटना को अंजाम दिया।

    तीन लाख मूल्य के जेवरात और नगदी लेकर रफूचक्कर

    किचन में रखा भोजन एवं सब्जी खाने के बाद आलमारी तोड़कर उसमें रखे तीन लाख मूल्य के जेवरात और नगदी लेकर रफूचक्कर हो गए। सुबह होने पर बुजुर्ग की नींद खुली, तब उसने दरवाजा खोलने का प्रयास किया। नहीं खुलने पर शोर मचाया, तब टहलने निकले ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुनी और दरवाजा खोला। इस दौरान घर की अलमारी टूटी मिली और जेवरात एवं नगदी पूरी तरह गायब थे।


    जल्द गिरफ्तार किया जाएगा

    बुजुर्ग ने गांव गए अपने बेटे को फोन पर सूचना दी। घर लौटकर स्वजनों ने देखा कि चोर घर के कई कमरों को खंगालकर मूल्यवान सामान और नकद राशि लेकर फरार हो चुके हैं। चोरी की सूचना ग्रामीण निलेश यादव, कमलेश मरावी और तुलसिंह ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    सरपंच प्रतिनिधि रामभरोस मरावी ने बताया कि घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

    इसे भी पढ़ें- भतीजी के प्रेम विवाह से नाराज चाचा ने ससुर पर टंगिया से किया वार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.