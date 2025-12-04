छत्तीसगढ़ में अनोखी चोरी... भूखे चोर ने पहले खाया खाना, फिर तीन लाख के जेवरात लेकर फरार

नईदुनिया न्यूज, पाली। ग्राम डुमरकछार में बीती रात चोरी करने एक मकान में घुसे भूखे चोर ने पहले खाना खाया, उसके बाद चोरी कर फरार हो गए। घटना के वक्त घर के सदस्य गांव में अपने रिश्तेदार के यहां किसी कार्यक्रम में गए थे। घटना पाली थाना अंतर्गत मंगलवार की रात हुई। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त घर में बुजुर्ग सो रहा था। उसे भनक नहीं लगी। चोरों ने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बड़े इत्मीनान से घटना को अंजाम दिया।

तीन लाख मूल्य के जेवरात और नगदी लेकर रफूचक्कर किचन में रखा भोजन एवं सब्जी खाने के बाद आलमारी तोड़कर उसमें रखे तीन लाख मूल्य के जेवरात और नगदी लेकर रफूचक्कर हो गए। सुबह होने पर बुजुर्ग की नींद खुली, तब उसने दरवाजा खोलने का प्रयास किया। नहीं खुलने पर शोर मचाया, तब टहलने निकले ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुनी और दरवाजा खोला। इस दौरान घर की अलमारी टूटी मिली और जेवरात एवं नगदी पूरी तरह गायब थे।