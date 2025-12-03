CG News: आरपीएफ हवलदार ने अपने साथी हवलदार को मारी गोली, रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप

नई दुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के आरपीएफ (Railway Protection Force) पोस्ट में बुधवार तड़के सनसनीखेज गोलीकांड का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक प्रधान आरक्षक (हवलदार) ने अपने ही साथी और घनिष्ठ मित्र प्रधान आरक्षक को 9 एमएम पिस्टल से चार राउंड गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। गोली की आवाज सुनकर थाना और प्लेटफॉर्म एक पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया।

सिर पर चार राउंड फायर मृतक प्रधान आरक्षक पी. मिश्रा बीती रात 10 बजे किरोड़ीमल रेलवे लाइन की गस्त ड्यूटी पर थे। ड्यूटी से सुबह करीब 4 बजे वे वापस आरपीएफ पोस्ट थाने लौटे थे। थाने में मौजूद उनके पुराने दोस्त और एक साथ ज्वाइनिंग करने वाले प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया।