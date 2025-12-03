मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 12:55:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 12:58:33 PM (IST)
    CG News: आरपीएफ हवलदार ने अपने साथी हवलदार को मारी गोली, रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप
    आरपीएफ हवलदार ने अपने साथी हवलदार को मारी गोली।

    HighLights

    1. रायगढ़ रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट में हुई घटना
    2. अपनी 9 एमएम सर्विस पिस्टल से चार राउंड गोली चलाई
    3. विवाद की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है

    नई दुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के आरपीएफ (Railway Protection Force) पोस्ट में बुधवार तड़के सनसनीखेज गोलीकांड का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक प्रधान आरक्षक (हवलदार) ने अपने ही साथी और घनिष्ठ मित्र प्रधान आरक्षक को 9 एमएम पिस्टल से चार राउंड गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। गोली की आवाज सुनकर थाना और प्लेटफॉर्म एक पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया।

    सिर पर चार राउंड फायर

    मृतक प्रधान आरक्षक पी. मिश्रा बीती रात 10 बजे किरोड़ीमल रेलवे लाइन की गस्त ड्यूटी पर थे। ड्यूटी से सुबह करीब 4 बजे वे वापस आरपीएफ पोस्ट थाने लौटे थे। थाने में मौजूद उनके पुराने दोस्त और एक साथ ज्वाइनिंग करने वाले प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया।


    दोनों के मध्य देखते-देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कुमार सिंह लदेर ने अपनी 9 एमएम सर्विस पिस्टल निकाली और पी. मिश्रा के सिर पर चार राउंड फायर कर दिया। गोलियां लगते ही पी. मिश्रा मौके पर लहूलुहान होकर गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई।

    यात्रियों से लेकर स्टॉल संचालकों में मचा हड़कंप

    गोली की आवाज सुनकर थाने में मौजूद अन्य जवान उस तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान स्टेशन में बैठे यात्रियों से लेकर स्टॉल संचालकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रायगढ़ आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने वहां से साक्ष्य जुटाए हैं।

    जवानों ने हिरासत में लिया

    वहीं, प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर को साथी जवानों ने ही हिरासत में ले लिया। रेलवे स्टेशन परिसर में घटी इस घटना पूरे रेलवे पुलिस बल को झंकझोर कर रख दिया है। उधर, हत्या की जानकारी मिलते मृतक के स्वजन भी थाने पहुंच गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों जवान एक ही बैच में भर्ती हुए थे और काफी घनिष्ठ मित्र थे। अचानक हुए इस विवाद की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में निजी रंजिश या मानसिक तनाव की आशंकाओं का कयास लगाया जा रहा है।

