हिड़मा का हमला और अमित शाह का संकल्प, बस्तर में 150 हथियारबंद माओवादी शेष

अनिमेष पाल, नईदुनिया जगदलपुर: देश के कभी सबसे भयावह और अभेद्य माओवादी गढ़ के रूप में पहचाना जाने वाला बस्तर अब इतिहास के सबसे बड़े मोड़ से गुजर रहा है। केंद्र सरकार की समग्र उन्मूलन नीति और गृह मंत्री अमित शाह की मार्च 2026 तक ‘माओवादी हिंसकों के समूल समाप्ति’ रणनीति ने वह परिणाम दिखा दिया है, जिसकी कल्पना भी पांच वर्ष पहले नहीं की जा सकती थी।

माओवादी संगठन केवल दो नाम तक सिमट गया बस्तर आइजीपी सुंदरराज पी. के अनुसार पूरे संभाग में अब माओवादी संगठन का मुख्य नेतृत्व केवल दो नामों बारसे देवा और पश्चिम बस्तर डिविजन सचिव पापाराव तक सिमट गया है। इनके साथ अधिकतम 130-150 हथियारबंद सदस्य ही सक्रिय माने जा रहे हैं।

हिड़मा का हमला और शाह का संकल्प अब इन सभी के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, बाकियों की तरह आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना या फिर बसवराजू और हिड़मा जैसे अंत की प्रतीक्षा करना। टेकुलगुड़ेम में 3 अप्रैल 2021 को हिड़मा के हिंसक दल द्वारा किए गए भीषण हमले में 21 जवान बलिदान हो गए थे और यह वही घटना बनी, जिसने बस्तर में माओवादी ढांचे के पतन की शुरुआत तय कर दी। इसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे और माओवादी हिंसा के पूर्ण उन्मूलन का दृढ़ संकल्प लिया। पहले लक्ष्य तिथि 30 मार्च 2023 तय हुई, जिसे बाद में 30 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। तब माना जा रहा था कि बस्तर से माओवाद का सफाया लगभग असंभव है, लेकिन शाह की रणनीति और सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई ने इसे संभव कर दिया।