छत्तीसगढ़ में अब तक औसत से 5 प्रतिशत कम बारिश, ये 5 जिले सूखे की कगार पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में इस साल बारिश की स्थिति अबतक सामान्य से कम है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल एक जून से अब तक छत्तीसगढ़ में औसतन 801.8 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 844.8 मिमी होती है। यानी प्रदेश में अब तक करीब 5 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य रही है, लेकिन बेमेतरा, जशपुर, महासमुंद और सरगुजा संभाग के कुछ जिले कम बारिश से जूझ रहे हैं। वहीं बलरामपुर और मोहला-मानपुर जैसे जिले अत्यधिक बरसात से तरबतर हैं।

सामान्य बारिश वाले जिले (24 जिले)

छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में इस साल अबतक सामान्य बारिश हुई है। इन जिलों में बारिश न तो कम हुई है और न ही ज्यादा। इन जिलों में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, कांकेर, बेमेतरा, कोरबा, कोरिया, नारायणपुर, रायगढ़, सरायपाली-बिलाईगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर, बलोद, बालोदाबाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, महासमुंद, मनेंद्रगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली, सक्ती, खैरागढ़–गंडई–छुईखदान शामिल है।