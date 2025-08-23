मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में अब तक औसत से 5 प्रतिशत कम बारिश, ये 5 जिले सूखे की कगार पर

    छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति इस साल पिछले सालों की तुलना में औसत से कम है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अबतक प्रदेश में इस साल 5 प्रतिशत कम बारिश हुई है। 3 जिलों में औसत से अधिक बारिश हुई है, जबकि 5 जिलों में सुखे की स्थिति बनी हई है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 04:26:08 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 04:32:41 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में सुखे की स्थिति

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में बारिश की स्थिति सामान्य
    2. पूरे छत्तीसगढ़ में औसतन 801.8 मिमी बारिश हुई है
    3. बलरामपुर जिले में औसत से 64 प्रतिशत ज्यादा बारिश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में इस साल बारिश की स्थिति अबतक सामान्य से कम है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल एक जून से अब तक छत्तीसगढ़ में औसतन 801.8 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 844.8 मिमी होती है। यानी प्रदेश में अब तक करीब 5 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

    राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य रही है, लेकिन बेमेतरा, जशपुर, महासमुंद और सरगुजा संभाग के कुछ जिले कम बारिश से जूझ रहे हैं। वहीं बलरामपुर और मोहला-मानपुर जैसे जिले अत्यधिक बरसात से तरबतर हैं।

    सामान्य बारिश वाले जिले (24 जिले)

    छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में इस साल अबतक सामान्य बारिश हुई है। इन जिलों में बारिश न तो कम हुई है और न ही ज्यादा। इन जिलों में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, कांकेर, बेमेतरा, कोरबा, कोरिया, नारायणपुर, रायगढ़, सरायपाली-बिलाईगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर, बलोद, बालोदाबाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, महासमुंद, मनेंद्रगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली, सक्ती, खैरागढ़–गंडई–छुईखदान शामिल है।

    • पूरे छत्तीसगढ़ में औसतन 801.8 मिमी बारिश, सामान्य बारिश 844.8 मिमी

    • छत्तीसगढ़ में अब तक औसत के करीब 5 प्रतिशत कम हुई है बारिश

    अत्यधिक बारिश वाले जिले (3 जिले)

    • बलरामपुर : 64 प्रतिशत ज्यादा (1158.2 मिमी)

    • मोहला-मानपुर-चौकी : 35 प्रतिशत ज्यादा (1032.7 मिमी)

    • जांजगीर-चांपा : 21 प्रतिशत ज्यादा (975.6 मिमी)

    कम बारिश वाले जिले (5 जिले)

    • बेमेतरा : 49 प्रतिशत कम (394.7 मिमी)

    • सुरजपुर : 31 प्रतिशत कम (598.2 मिमी)

    • जशपुर : 22 प्रतिशत कम (782.8 मिमी)

    • महासमुंद : 20 प्रतिशत कम (612.9 मिमी)

    • कोंडागांव : 16 प्रतिशत कम (713.1 मिमी)

    डैम से छोड़ा जाएगा पानी

    खंड वर्षा से सूख रही धान की फसल को बचाने सरकार ने रवीशंकर डैम से अतिरिक्त 1000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। अब महानदी मुख्य नहर से मिल रहे 4326 क्यूसेक डिस्चार्ज के साथ यह पानी रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद के खेतों तक पहुंचेगा। वर्जन सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा की गई है। संभाग के डेमों से फसलों के लिए पानी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नहरों की साफ-सफाई कराई जा रही है।

    -एमडी कावरे, संभागायुक्त, रायपुर

