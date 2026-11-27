राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक व राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, 30 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के तुरंत बाद दो या तीन दिसंबर को चुनाव कार्यक्रम का एलान किया जा सकता है। तारीखों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मतदान कराए जाने की संभावना है। इस चुनावी महासमर में बिरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली नगर निगम समेत कुल 1,231 पदों के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे।

यह भी पढ़ें- CG Nikay Chunav 2027: निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हुईं तेज, महीने के आखिर में होगी तारीखों की घोषणा नगरीय निकाय और पंचायतों का चुनावी गणित राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के अनुसार, नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव मिलाकर कुल 417 पदों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें चार नगर निगमों के महापौर के चार, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष के 13 तथा पार्षद के 400 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय उपचुनाव के तहत अध्यक्ष के एक और पार्षद के छह पदों पर मतदान होगा। दूसरी ओर, त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत कुल 814 पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें जनपद पंचायत सदस्य का एक, सरपंच के 92 और पंच के 721 पद सम्मिलित हैं।