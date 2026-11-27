राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक व राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, 30 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के तुरंत बाद दो या तीन दिसंबर को चुनाव कार्यक्रम का एलान किया जा सकता है। तारीखों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मतदान कराए जाने की संभावना है। इस चुनावी महासमर में बिरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली नगर निगम समेत कुल 1,231 पदों के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे।
यह भी पढ़ें- CG Nikay Chunav 2027: निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हुईं तेज, महीने के आखिर में होगी तारीखों की घोषणा
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के अनुसार, नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव मिलाकर कुल 417 पदों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें चार नगर निगमों के महापौर के चार, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष के 13 तथा पार्षद के 400 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय उपचुनाव के तहत अध्यक्ष के एक और पार्षद के छह पदों पर मतदान होगा। दूसरी ओर, त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत कुल 814 पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें जनपद पंचायत सदस्य का एक, सरपंच के 92 और पंच के 721 पद सम्मिलित हैं।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में 1,295 पदों पर होगी भर्ती, 362 को मिलेगा प्रमोशन, उच्च शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजा प्रस्ताव
प्रशासनिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि यदि किसी कारणवश चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में विलंब होता है, तो संबंधित नगरीय निकायों में कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक बैठाने की नौबत आ सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2024 में भी कार्यकाल पूरा होने पर नगरीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। यही वजह है कि दिसंबर का पहला सप्ताह प्रशासनिक और सियासी, दोनों ही दृष्टि से बेहद निर्णायक माना जा रहा है। उधर, प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन और वार्ड स्तर पर चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें- CG Teacher Bharti: 92 स्कोर पर भारी 6 अंक, आत्मानंद भर्ती पर उठे सवाल, बिना कट-ऑफ बन रहे शिक्षक
वर्ष 2021 के चुनावी कार्यक्रम पर नजर डालें, तो उस समय नवंबर के आखिरी सप्ताह में अधिसूचना जारी की गई थी और 20 दिसंबर को मतदान संपन्न हुआ था। यानी चुनाव की घोषणा से लेकर वोटिंग तक करीब 23 दिनों का अंतराल रहा था। इसी समय-सीमा को आधार मानते हुए इस बार भी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मतदान होने के आसार हैं, हालांकि अंतिम मुहर राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही लगेगी।
आचार संहिता के दायरे को लेकर स्थिति स्पष्ट है कि यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी होगी, जहां चुनाव होने हैं। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2014 में गठित बिरगांव नगर निगम का कुल क्षेत्रफल 36.85 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 40 वार्ड और छह मूल राजस्व ग्राम शामिल हैं। चुनाव की घोषणा होते ही उरला, बोरझरा, अछोली, रावांभाठा, उरकुरा, बीरगांव और सरोरा के निगम सीमा में आने वाले हिस्सों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन इसका असर पूरे रायपुर जिले पर स्वतः लागू नहीं होगा। जिले के शेष निकायों और पंचायतों में वहां के पृथक चुनाव कार्यक्रम के अनुसार ही नियम प्रभावी होंगे।