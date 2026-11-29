नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। दूसरी ओर, राजधानी रायपुर में सुबह और रात की हल्की ठंडक के बीच दिन में खिल रही धूप लोगों को राहत दे रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान जताया है।

रायपुर में दिन गर्म और रातें सर्द नवंबर के आखिरी दिनों में रायपुर के मौसम का मिजाज तेजी से बदला है। सुबह के समय हल्की ओस और ठंडी हवाओं के कारण मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों और स्कूल-दफ्तर जाने वालों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। दोपहर में धूप खिलने से मौसम सामान्य रहता है, लेकिन शाम ढलते ही फिर से हल्की ठंड बढ़ जाती है। शनिवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री (सामान्य से 1.2 डिग्री कम) और न्यूनतम तापमान 15.0 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) दर्ज किया गया। आज 29 नवंबर को आसमान साफ रहने के साथ दिन का पारा 29 डिग्री और रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।