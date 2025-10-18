CG Weather Update: उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में बढ़ी ठंड, निकलने लगे गर्म कपड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के साथ ही अब उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने लगी है। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से घटकर करीब 15 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंडी हवा सिहरन बढ़ा रही है।

इसके साथ ही प्रदेश भर में रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के मुकाबले इस साल देशभर में सर्दी के समय से पहले दस्तक देने का असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ रहा है। प्रदेश में भी हल्की सर्दियों का दौर शुरू हो गया है।

दिवाली से पहले ही लोगों ने अपने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र अंबिकापुर के अनुसार, उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों विशेषकर सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिलों के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। अंबिकापुर में 15.4 डिग्री तापमान सरगुजा संभाग में अभी से रातें सर्द होने लगी है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी क्षेत्र पेंड्रारोड में पारा 18 डिग्री तक आ चुका है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि गुरुवार की रात बिलासपुर में भी ठंडी हवाएं चलीं।