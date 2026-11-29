डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के निवासियों को अब पुश्तैनी जमीन के बंटवारे या जाति प्रमाण पत्र के लिए पुराने दस्तावेजों हेतु तहसील दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश का राजस्व विभाग वर्ष 1929 से 1945 तक के पुराने 'मिसल बंदोबस्त' (Land Settlement Record) और 'अधिकार अभिलेख' को पूरी तरह डिजिटल कर चुका है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ये पुराने भूमि अभिलेख बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकता है।

आजादी से पहले वर्ष 1929 से 1945 के बीच तैयार किए गए मिसल बंदोबस्त और चकबंदी रिकॉर्ड को जमीन के मालिकाना हक का सबसे बुनियादी और पुख्ता सबूत माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जब भी किसी परिवार में पीढ़ियों पुरानी जमीन का विवाद होता है या अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्ष 1950 से पहले का निवास या भूमि रिकॉर्ड पेश करना होता है, तब यही दस्तावेज सबसे बड़ा आधार बनता है।

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घर बैठे मोबाइल से ऐसे निकालें रिकॉर्ड

राजस्व विभाग के विशेष पोर्टल पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर और सरगुजा समेत प्रदेश के कई प्रमुख जिलों और तहसीलों के पुराने रिकॉर्ड अपलोड किए गए हैं। इसे निकालने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें:

• सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के मिसल रिकॉर्ड पोर्टल revenue.cg.nic.in/missal पर जाएं।

• होम पेज पर आपको दो विकल्प दिखेंगे— 'रिकॉर्ड खोजें ग्राम वार' और 'रिकॉर्ड खोजें नाम वार'। अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक का चयन करें।

• इसके बाद अपना जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल (RI Circle), पटवारी हल्का नंबर और गांव का नाम चुनें।

• अभिलेख के प्रकार में 'मिसल', 'अधिकार अभिलेख', 'निस्तार पत्रक' या 'चकबंदी' में से अपनी जरूरत का विकल्प चुनकर 'खोजें' पर क्लिक करें।

• स्क्रीन पर संबंधित गांव या पूर्वज के नाम के अनुसार स्कैन की गई मूल कॉपी खुल जाएगी, जिसे आप पीडीएफ (PDF) के रूप में डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं।

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सत्यापित कॉपी के लिए क्या करें

पोर्टल से डाउनलोड की गई प्रति प्राथमिक जानकारी, दस्तावेजी जांच और संदर्भ के लिए बेहद उपयोगी है। यदि आपको अदालत, बैंकिंग या किसी औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रमाणित कॉपी की आवश्यकता है, तो आप पोर्टल से निकाले गए रिकॉर्ड का क्रमांक और पृष्ठ संख्या नोट कर सीधे लोक सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। इससे रिकॉर्ड ढूंढने के नाम पर होने वाले अनावश्यक चक्कर और देरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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