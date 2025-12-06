मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य में घूमने-फिरने के लिए मिलेगी 75% सब्सिडी

    छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। जिसके तहत पर्यटकों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान किया किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में चार प्रमूख टूर पैकेज शुरू होंगे।

    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 01:21:39 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 01:38:13 AM (IST)
    1. सरकार जल्द शुरू करेगी मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना
    2. आकर्षक टूर पैकेजों से राज्य में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान
    3. योजना के पहले चरण में शुरू किए जाएंगे चार प्रमुख टूर पैकेज

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: अब राज्य के भीतर पर्यटन स्थलों में घूमने-फिरने के लिए राज्य सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। राज्य पर्यटन विभाग और आईआरसीटीसी ने मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना बनाई है। इसके तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जल्द होगी।

    प्रत्येक पैकेज में वातानुकूलित वाहन, हिंदी-अंग्रेजी गाइड, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पर्यटक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकेंगे। यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के प्रसार के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।बस्तर के सुदूर अंचलों तक पर्यटक पहुंच सकेंगे।


    प्रत्येक पैकेज के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह आवश्यक है। यात्रा के दौरान पर्यटकों को पीने का पानी, स्नैक्स, लंच दिया जाएगा। दो से 18 वर्ष तक के बच्चों को 85 प्रतिशत और 18 वर्ष से अधिक के वयस्कों को 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सभी पैकेज रायपुर रेलवे स्टेशन से शुरू और समाप्त होते हैं।

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पर्यटन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। इससे न केवल आर्थिक विकास को बल मिलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त होगी।

    पहले ये चार प्रमुख टूर पैकेज शुरू होंगे

    रायपुर सिटी टूर (दिवसीय भ्रमण): इस टूर में पर्यटक रायपुर के प्रमुख स्थलों में राम मंदिर, ऊर्जा पार्क, पुरखौती मुक्तांगन, छत्तीसगढ़ ट्राइबल म्यूजियम, नंदनवन जू और कौशल्या माता मंदिर की सैर कर सकेंगे। प्रस्थान रायपुर रेलवे स्टेशन से होगा।

    रायपुर सिटी धार्मिक टूर (दिवसीय भ्रमण): धार्मिक स्थलों पर केंद्रित यह टूर हनुमान मंदिर, मां बंजारी मंदिर, कैवल्य धाम जैन मंदिर, इस्कान मंदिर, महामाया मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर, राम मंदिर और मां कौशल्या माता मंदिर की यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। इस टूर की शुरुआत और समापन भी रायपुर रेलवे स्टेशन से ही होगा।

    रायपुर-जगदलपुर सर्किट टूर (दो रातें / तीन दिन): इस पैकेज में बस्तर क्षेत्र के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों में जगदलपुर, चित्रकोट, तीरथगढ़ की यात्रा शामिल है। पर्यटक चित्रकोट जलप्रपात, कुटुमसर गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दंतेश्वरी मंदिर जैसे प्रमुख आकर्षणों का आनंद ले सकेंगे। ठहराव डबल-शेयरिंग होटल में होगा तथा दैनिक भोजन की व्यवस्था रहेगी।

    रायपुर-सिरपुर-बारनवापारा सर्किट टूर (एक रात / दो दिन): यह टूर सिरपुर के ऐतिहासिक मंदिरों और बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य की सैर करवाएगा। पैकेज में स्नैक्स, भोजन, होटल आवास और वातानुकूलित वाहन शामिल हैं। पर्यटकों को जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव भी मिलेगा।

    पर्यटन को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य

    मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को सुलभ, समृद्ध और आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में प्रदेश को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    -विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

