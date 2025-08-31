CG Liquor Scam: लाइसेंस के बदले सिंडिकेट को मिली 41 करोड़ की रिश्वत, हर महीने 200 ट्रक शराब की खपत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए 32,00 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में जांच एजेंसी ने बड़ा राजफाश किया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) के आरोप पत्र के अनुसार ओम साईं बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को शराब सिंडिकेट के प्रमुख अनवर ढेबर और विकास अग्रवाल(सुब्बू) के सहयोग से एफएल 10 ए लाइसेंस दिया गया था।

इससे उन्हें 2020-23 के बीच करीब 68 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। इस रकम का 41 करोड़ रुपये सिंडिकेट को पहुंचाया गया, जबकि 27 करोड़ रुपये ओम साईं को मिले। ईओडब्ल्यू ने दावा किया कि इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और जेल में बंद विजय भाटिया को दिया गया। जांच एजेंसी अब ओम साईं बेवरेजेस समेत अन्य कंपनियों के वित्तीय लेन-देन और शराब की आपूर्ति से जुड़े अन्य मामलों की जांच कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अतुल-मुकेश से पूछताछ में सिंडिकेट से जुड़े कई राज खुलकर सामने आएगे।

ईओडब्ल्यू की ओर से विशेष कोर्ट में अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा के खिलाफ पेश किए गए आरोप पत्र में बताया गया कि ओम सांई ब्रेवरेज, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक कंपनी शराब घोटाले को अंजाम देने में अहम कड़ी बनी। शराब विनिर्माता कंपनियां पहले इन तीनों लायसेंसधारियों को शराब बेचती थी फिर 10 प्रतिशत का मार्जिन मनी लेकर यह कंपनियां शराब विक्रेताओं से शराब खरीदी, और फिर इसे राज्य सरकार की ओर से संचालित शराब दुकानों को बेचा। इस अतिरिक्त लाभ का बंटवारा 60-40 प्रतिशत के अनुपात में सिंडिकेट और लाइसेंसी कंपनियों के बीच होता था। बिना रिकॉर्ड सिंडिकेट ने बिकवाई करोड़ों की देशी शराब देशी शराब की आपूर्ति करने के लिए राज्य में बनायी गयी शासकीय शराब दुकानों की व्यवस्था के समानांतर नई व्यवस्था बनाकर डिस्टलरी संचालकों से बिना रिकॉर्ड के देशी शराब बनाना शुरू किया। इसके साथ ही बोतलों में डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के जरिए अलग से बिक्री कराते थे। इससे करोड़ों रूपयों की अवैध कमाई की गई।