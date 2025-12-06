मेरी खबरें
    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवाद के खात्मे को लेकर कहा कि माओवाद अब अंतिम सांसे ले रहा है। यह डबल इंजन की सरकार में वीर सुरक्षाबलों के साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प का सामूहिक परिणाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर से माओवाद समाप्त होने के साथ ही वहीं शांति लौट रही है।

    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 02:30:08 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 02:31:11 AM (IST)
    माओवाद अब अंतिम सांसें ले रहा, बस्तर में लौट रही शांति: CM विष्णु देव साय
    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

    HighLights

    1. माओवादी हिंसा का जड़ से उन्मूलन होता दिख रहा: CM साय
    2. 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद का पूर्ण उन्मूलन होगा
    3. बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति और स्थिरता स्थापित हो रही

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे माओवादी हिंसा का जड़ से उन्मूलन अब साकार होता दिख रहा है। यह सफलता डबल इंजन की सरकार के मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्पष्ट नीति तथा हमारे वीर सुरक्षाबलों के साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प का सामूहिक परिणाम है।

    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि माओवादी हिंसा आज अपने अंतिम चरण में है और यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री शाह का स्पष्ट संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा और यह संकल्प अब धरातल पर साकार रूप लेता दिखाई दे रहा है।


    बस्तर में लौट रही शांति

    सीएम मुख्यमंत्री साय ने कहा कि माओवादी हिंसा के समाप्त होते ही बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति और स्थिरता की मजबूत नींव स्थापित हो रही है। वर्षों तक विकास से वंचित रहे क्षेत्रों में अब तेजी से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन और आजीविका के नए आयाम खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर अब परिवर्तन की राह पर है और आने वाले वर्षों में वहां विकास की गंगा बहेगी।

    उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सुरक्षा बलों के साहस इन तीनों की संयुक्त शक्ति से छत्तीसगढ़ न केवल माओवाद से मुक्त होगा, बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ विकासशील राज्यों में अग्रणी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि यह नया छत्तीसगढ़ शांति, समृद्धि, विश्वास और विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है।

