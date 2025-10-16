Gold Silver Rate: सोना-चांदी के भाव गिरे, त्योहारी सीजन में कीमतों में आने वाला है तगड़ा उछाल!

नई दुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: गुरुवार को बाजार खुलते ही सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल है। सोने के दाम में 500 रुपये की गिरावट आई है, जिसके बाद अब यह 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, चांदी में भी 1,000 रुपये की बड़ी कमी आई है और अब यह 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

रायपुर सराफा संगठन के अध्यक्ष, सुरेश भंसाली, ने इस गिरावट को लेकर कहा कि यह गिरावट क्षणिक है और शाम तक दामों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है।

त्योहारों के सीजन में भारी उछाल का अनुमान

हालांकि, त्योहारों के सीजन में खासकर दिवाली तक, सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आने का अनुमान है। रायपुर सराफा संगठन के अध्यक्ष के अनुसार, दिवाली तक चांदी दो लाख के पार जा सकती है, जबकि सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें फिर से बढ़ना तय है।