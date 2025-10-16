Gold Silver Rate: सोना-चांदी के भाव गिरे, त्योहारी सीजन में कीमतों में आने वाला है तगड़ा उछाल!

मेरी खबरें
    Gold Silver Rate: रायपुर में गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोना 500 रुपये और चांदी 1000 रुपये सस्ती हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थायी गिरावट है और दीवाली (Dhanteras Diwali Sona Chandi Bhav) तक दामों में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। निवेशकों के लिए यह खरीदारी का सही समय हो सकता है।

    By Saurab Mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 02:03:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 02:19:54 PM (IST)
    Gold Silver Rate CG: बाजार खुलते ही सोना-चांदी में गिरावट, त्योहारों पर बढ़ेंगे दाम! (File Photo)

    HighLights

    1. सोने में 500 रुपये और चांदी में 1000 रुपये गिरावट।
    2. दीवाली तक सोना 1.45 लाख और चांदी दो लाख पार।
    3. विशेषज्ञों ने कहा- यह खरीदारी का सुनहरा मौका है।

    नई दुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: गुरुवार को बाजार खुलते ही सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल है। सोने के दाम में 500 रुपये की गिरावट आई है, जिसके बाद अब यह 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, चांदी में भी 1,000 रुपये की बड़ी कमी आई है और अब यह 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

    रायपुर सराफा संगठन के अध्यक्ष, सुरेश भंसाली, ने इस गिरावट को लेकर कहा कि यह गिरावट क्षणिक है और शाम तक दामों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है।

    त्योहारों के सीजन में भारी उछाल का अनुमान

    हालांकि, त्योहारों के सीजन में खासकर दिवाली तक, सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आने का अनुमान है। रायपुर सराफा संगठन के अध्यक्ष के अनुसार, दिवाली तक चांदी दो लाख के पार जा सकती है, जबकि सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें फिर से बढ़ना तय है।


