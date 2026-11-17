राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। ऑयल पाम की खेती किसानों के लिए स्थायी आय का जरिया बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह उद्यानिकी फसल बस्तर से सरगुजा तक 33 जिलों में फैल चुकी है। तीसरे साल से उत्पादन देने वाली यह फसल 25-30 साल तक लगातार आय का अवसर देती है। किसान इससे आमदनी बढ़ाने के साथ अंतरवर्तीय खेती से अतिरिक्त लाभ भी कमा रहे हैं।

राज्य में ऑयल पाम का रकबा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 2,800 हेक्टेयर में पौधरोपण हुआ था। इस साल सभी जिलों में इसकी खेती कराई जा रही है। वर्ष 2026-27 के लिए 4,000 हेक्टेयर में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 1,630 हेक्टेयर में पौधरोपण पूरा हो चुका है। किसानों को पौधे शत-प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे हैं।