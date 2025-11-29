PM Modi in Raipur: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के लिए रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री, सुरक्षित भारत और माओवाद के खात्मे को लेकर बनेगा रोडमैप

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर:डीजीपी-आइजी कांफ्रेंस में शामिल होने पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार रात करीब आठ बजे रायपुर (PM Modi reached Raipur) पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विमान लैंड हुआ। यहां राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया।
एयरपोर्ट से नवा रायपुर स्थित एम-01 स्पीकर हाउस की तरफ उनका काफिला रवाना हुआ। जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। पीएम मोदी शनिवार 29 नवंबर को आईआईएम परसिर में चल रहे कांफ्रेस में सुबह आठ बजे से रात 8.30 तक रहेंगे, वहीं 30 नवंबर को कांफ्रेस में सुबह आठ बजे से शाम 4.30 तक रहेंगे। इसके बाद शाम पांच बजे वे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
सम्मेलन का विषय विकसित भारत, सुरक्षा आयाम है। तीन दिवसीय कांफ्रेस में अब तक की प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा कर सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में शुक्रवार से शुरू हुई तीन दिवसीय डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस (DGP IG conference) में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सम्मानित किया गया। दोपहर 2.30 बजे आयोजित पहले सत्र में प्रतिनिधियों, आमंत्रित अतिथियों और पदक विजेताओं की मौजूदगी रही।
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप तीन पुलिस थानों को पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष दिल्ली के गाजीपुर पुलिस थाना प्रथम स्थान पर रहा। दूसरा स्थान अंडमान के पहरगांव थाना को मिला, जबकि तीसरा स्थान कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला थाना को प्राप्त हुआ। विभिन्न श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिता में कुल 70 थानों को शामिल किया गया था, जिनमें से टॉप-10 का चयन किया गया।
गाजीपुर थाना प्रभारी यू. बाला शंकरन ने बताया कि चयन के लिए 70 अलग-अलग कैटेगरी पर अंक दिए गए थे। इनमें पुलिस थाने के अंदर और बाहर लोगों से व्यवहार, स्वच्छता व्यवस्था, मामलों के त्वरित निपटारे, लंबित अपराधों की स्थिति और जनता से संवाद जैसे पैमाने शामिल थे। उनके अनुसार, इन सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर गाजीपुर थाना देश में प्रथम स्थान पर चुना गया।
यह भी पढ़ें- सुरक्षा में लापरवाही पर भिलाई इस्पात संयंत्र का बड़ा एक्शन, BSP के दो जीएम निलंबित, कई अफसरों को चेतावनी
डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस के पहले सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य व संघ शासित प्रदेश के पुलिस बलों, सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुखों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद दोपहर तीन बजे डीआइबी की ओर से स्वागत भाषण दिया गया। इस दौरान आइबी अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक भी दिया गया।गृह मंत्री ने देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को पुरस्कृत करने के साथ दस सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा की।
बता दें कि डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस के दौरान कुल आठ सत्र होंगे। पहले दिन दो सत्र हुए, जबकि दूसरे दिन शनिवार को चार और तीसरे दिन रविवार को दो सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 और 30 नवंबर को होने वाले सभी छह सत्रों में शामिल होंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे आठों सत्रों में मौजूद रहेंगे।