PM Modi in Raipur: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के लिए रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री, सुरक्षित भारत और माओवाद के खात्मे को लेकर बनेगा रोडमैप

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर:डीजीपी-आइजी कांफ्रेंस में शामिल होने पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार रात करीब आठ बजे रायपुर (PM Modi reached Raipur) पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विमान लैंड हुआ। यहां राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया।

एयरपोर्ट से नवा रायपुर स्थित एम-01 स्पीकर हाउस की तरफ उनका काफिला रवाना हुआ। जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। पीएम मोदी शनिवार 29 नवंबर को आईआईएम परसिर में चल रहे कांफ्रेस में सुबह आठ बजे से रात 8.30 तक रहेंगे, वहीं 30 नवंबर को कांफ्रेस में सुबह आठ बजे से शाम 4.30 तक रहेंगे। इसके बाद शाम पांच बजे वे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

सम्मेलन का विषय विकसित भारत, सुरक्षा आयाम है। तीन दिवसीय कांफ्रेस में अब तक की प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा कर सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार की जाएगी। शुक्रवार से शुरू हुई तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में शुक्रवार से शुरू हुई तीन दिवसीय डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस (DGP IG conference) में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सम्मानित किया गया। दोपहर 2.30 बजे आयोजित पहले सत्र में प्रतिनिधियों, आमंत्रित अतिथियों और पदक विजेताओं की मौजूदगी रही। टॉप तीन पुलिस थानों को मिला पुरस्कार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप तीन पुलिस थानों को पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष दिल्ली के गाजीपुर पुलिस थाना प्रथम स्थान पर रहा। दूसरा स्थान अंडमान के पहरगांव थाना को मिला, जबकि तीसरा स्थान कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला थाना को प्राप्त हुआ। विभिन्न श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिता में कुल 70 थानों को शामिल किया गया था, जिनमें से टॉप-10 का चयन किया गया।