वाकेश कुमार, नईदुनिया, रायपुर। राजधानी रायपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर और पाटन से महज छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित टोलाघाट इन दिनों दूसरे राजिम के रूप में मशहूर हो रहा है। यहां खारुन नदी और सोनपुर नाला के संगम के बीच 74 फीट ऊंचा शिव मंदिर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनकर खड़ा है। नदियों का संगम अक्सर आस्था का केंद्र होता है, लेकिन जब इसके साथ सामाजिक एकजुटता, सामूहिक संकल्प और प्रकृति का सौंदर्य भी जुड़ जाए तो वह स्थान अपनी अलग पहचान बना लेता है।

मंदिर की खासियत केवल इसकी ऊंचाई और खूबसूरती ही नहीं, बल्कि इसके निर्माण के पीछे छिपी 22 गांवों की एकजुटता की कहानी भी है। आज यह स्थल धार्मिक आस्था के साथ पिकनिक, सामाजिक समरसता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी पहचान बना चुका है।