वाकेश कुमार, नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर आरंग ब्लाक का रीवां (रीवांगढ़) गांव अपने भीतर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की कई परतें समेटे हुए हैं। यहां की मिट्टी में हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य छिपे हैं। पुरातत्व विभाग के उत्खनन में प्राचीन मानव बस्ती, बौद्ध स्तूप, रिंगवेल, कुआं, मिट्टी के बर्तन, पासे और विभिन्न आकार की ईंटें मिली हैं। यहां मौर्य, शुंग, सातवाहन, शक-क्षत्रप, कुषाण, माघ और कल्चुरी शासकों के सिक्के मिले हैं।

रीवांगढ़ की ऐतिहासिक प्राचीनता को वैज्ञानिक जांच से भी प्रमाणित किया गया है। उत्खनन में मिले चारकोल के नमूनों की अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित बीटा एनालिटिक्स प्रयोगशाला में एएमएस रेडियोकार्बन (कार्बन- 14) डेटिंग कराई गई। इसमें सबसे पुराने नमूने की उम्र 806 से 748 ईसा पूर्व निर्धारित हुई। इससे पता चलता है कि यहां उत्तर वैदिक काल और लौह युग में ही मानव सभ्यता विकसित हो चुकी थी। अन्य नमूनों से 650 से 543 ईसा पूर्व और 541 से 392 ईसा पूर्व के कालखंड के प्रमाण मिले हैं।