नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में सामने आए बहुचर्चित अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी मामले में एनडीपीएस की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने नौ आरोपियों में से नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट, आर्यन ठाकरे और शुभम सोनी को मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

वहीं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर छह अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। सरकारी अधिवक्ता स्वामी शर्मा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे।