त्योहारों में यात्रियों की बल्ले-बल्ले: रायपुर से भोपाल के लिए डेली फ्लाइट, जयपुर-राजकोट रूट पर भी बढ़ी मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: त्योहारी सीजन में हवाई यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए रायपुर एयरपोर्ट से नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। अब रायपुर से भोपाल के लिए 20 सितंबर से रोजाना फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। अभी तक यह फ्लाइट सप्ताह में केवल तीन दिन (मंगलवार, गुरुवार और शनिवार) चल रही थी। यात्रियों की बढ़ती मांग के चलते इंडिगो ने इसे डेली फ्लाइट के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसी तरह रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना और चंडीगढ़ के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग तेज हो गई है। इसके लिए स्थानीय ट्रैवल एसोसिएशन और कारोबारी संगठनों ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि लंबे समय से इन रूटों पर सीधी कनेक्टिविटी की मांग की जा रही है।
कारोबार और निजी कारणों से बड़ी संख्या में यात्रियों को दिल्ली, भुवनेश्वर या भोपाल होते हुए जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। ट्रैवल एसोसिएशन आफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से विभिन्न राज्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं।
ऐसे में सीधी फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और एयरलाइंस स्तर पर रायपुर से अन्य रूटों के लिए उड़ान विस्तार की कवायद भी चल रही है।
