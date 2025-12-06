मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने किया 3 लाख का अवैध एमपी निर्मित शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

    थाना क्षेत्र की बसंतपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब जब्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी कार के माध्यम से भारी मात्रा में शराब को मध्य प्रदेश से जिले में लाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 02:13:21 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 02:24:07 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने किया 3 लाख का अवैध एमपी निर्मित शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार
    बसंतपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    HighLights

    1. बसंतपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई
    2. 3 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त

    नईदुनिया प्रतिनिध, बसंतपुर। थाना क्षेत्र की बसंतपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब जब्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी कार के माध्यम से भारी मात्रा में शराब को मध्य प्रदेश से जिले में लाने की कोशिश कर रहे थे।

    सूचना के बाद कार्रवाई

    सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने रणनीति बनाते हुए आरके नगर इलाके में पॉइंट लगाया। जांच के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। मौके पर ही पुलिस ने दोनों शराब तस्करों को दबोच लिया।


    आरोपियों से पूछताछ

    बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की छानबीन भी की जा रही है। बरामद शराब और वाहन को जप्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा।

    इसे भी पढ़ें- रायपुर थाने से पुलिस को चकमा देकर भागे दो कैदी, पहले भी जा चुके हैं जेल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.