नईदुनिया न्यूज, खैरागढ़। नगर में पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने सहित जिले के विकास को गति देने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को 30 करोड़ 48 लाख 28 हजार रुपये के 63 विकास कार्यों की सौगात दी। राम मंदिर प्रांगण में आयोजित समारोह में उन्होंने 25 करोड़ 10 लाख 92 हजार रुपये के 61 कार्यों का भूमिपूजन और पांच करोड़ 37 लाख 36 हजार रुपये की लागत से बने दो सेतुओं का लोकार्पण किया। साथ ही खैरागढ़ नगर के लिए चार करोड़ 30 लाख रुपये के चार अतिरिक्त कार्यों की घोषणा की।

समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण से हुई। साव ने राजा फतेह सिंह खेल मैदान के विकास एवं उन्नयन के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये, लाल बहादुर स्पोर्टिंग क्लब के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपये देने की घोषणा की।