पुलिस के रास्ते में IED लगाने की तैयारी कर रहा 1 लाख का इनामी माओवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा: जिले के कोंटा पुलिस व सीआरपीएफ 218वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपये के इनामी माओवादी मुचाकी मंगा को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादी के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

जानकारी के अनुसार माओवादी मुचाकी( पिता मुचाकी बुधरा (24 वर्ष), निवासी ग्राम किन्द्रेलपाड़ थाना भेज्जी) को गिरफ्तार किया गया है। यह माओवादी विगत 5 वर्षों से कोंटा एरिया कमेटी अंतर्गत एल.ओ.एस सदस्य के रूप में सक्रिय था। सूत्रों के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादी दल उसकावाया और नुलकातोंग के बीच पुलिस पार्टी के रास्ते में आईईडी लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

इस पर पुलिस अधीक्षक सुकमा के निर्देशन में जिला पुलिस बल एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में मुचाकी मंगा ने कई माओवादी घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है, जिनमें फरवरी–मार्च 2025 में ग्राम बंडा व उसकावाया क्षेत्र में सड़क मार्ग पर आईईडी लगाने तथा वर्ष 2024 में भंडारपदर के ग्रामीण ओयामी पांडू की हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं।

गिरफ्तार माओवादी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखे जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, गन पाउडर, कोर्डेक्स वायर, धारदार चाकू, नक्सली बैनर-पोस्टर व आईईडी उपकरण बरामद किए हैं। जिसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना कोंटा और थाना भेज्जी में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। गिरफ्तार माओवादी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जिले में माओवाद उन्मूलन अभियान लगातार जारी है।