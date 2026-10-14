सुकमा में नवरात्रि में माला पहनने पर शिक्षिका को टोका, आहत होकर नौकरी से दिया इस्तीफा, हिन्दू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन

नईदुनिया न्यूज, कोंटा। मदर टेरेसा ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में नवरात्र के दौरान दीक्षा माला और लाल वस्त्र पहनकर पहुंची शिक्षिका लक्ष्मी प्रसना को विद्यालय में प्रवेश से रोके जाने का मामला सामने आया है। घटना से आहत होकर शिक्षिका ने इस्तीफा सौंप दिया। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों और समाज के लोगों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध जताया तथा धार्मिक आस्था के सम्मान की मांग उठाई।

धार्मिक आस्था को लेकर उठाए सवाल प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चे अध्ययन करते हैं, इसके बावजूद धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं के पालन को लेकर इस तरह की रोक उचित नहीं है। उन्होंने विद्यालय परिसर में देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग भी रखी। साथ ही बसंत पंचमी पर अवकाश और विद्यालय के नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए।