    गला घोंटकर मारा, शव जलाने की कोशिश, पहाड़ी से फेंका, गुनाह के सबूत मिटाने के लिए क्‍या नहीं किया, फिर भी धरा गया

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 07:42:36 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 08:08:53 PM (IST)
    गला घोंटकर मारा, शव जलाने की कोशिश, पहाड़ी से फेंका, गुनाह के सबूत मिटाने के लिए क्‍या नहीं किया, फिर भी धरा गया
    छत्‍तीसगढ़ के सूरजपुर में हत्‍या का आरोपी पकड़ा गया।

    1. गुमशुदगी से हत्या तक की साजिश का पर्दाफाश, आरोपित गिरफ्तार हुआ।
    2. जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची, विवाद में की थी ग्रामीण की हत्या।
    3. इस पूरी वारदात ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई जांच आखिरकार एक जघन्य हत्या के सनसनीखेज रहस्योद्घाटन में तब्दील हो गई। गला घोंटकर हत्या, शव को जलाने की कोशिश, पहाड़ी से खाई में फेंकने और सबूत मिटाने की साजिश रचने वाले आरोपित को रामानुजनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी वारदात ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

    मामला 10 जनवरी का है, जब संतरा सिंह निवासी ग्राम जयपुर गोल्हाघाट ने थाना बैकुण्ठपुर में अपने भाई टेकराम 47 वर्ष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि टेकराम 25 दिसंबर को उसके घर आया था और चार जनवरी की शाम अपने घर लौटने के लिए निकला, लेकिन फिर कभी नहीं पहुंचा।


    पुलिस ने गुम इंसान दर्ज कर तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि चार जनवरी को तिवरागुड़ी-चोरकीपानी क्षेत्र में खेलसाय नामक युवक ने टेकराम की गमछा से गला घोंटकर हत्या कर दी।

    हत्या के बाद आरोपित ने शव को रात में अपने घर के पीछे बाड़ी में ले जाकर पेट्रोल डालकर जलाया, फिर मिट्टी और सूखे पत्तों से ढंक दिया। इतना ही नहीं, छह जनवरी को शव के अवशेषों को घुटरी पहाड़ की खाई में फेंक दिया।

    सबूत मिटाने की नीयत से आरोपित ने 10जनवरी को जले हुए जैकेट और हत्या में प्रयुक्त गमछा को प्लास्टिक बोरे में भरकर रघुवीरपुर प्लांटेशन जंगल में जला दिया। इस पर मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई की गई। प्रारंभिक विवेचना में अपराध धारा 103(1), 238 बीएनएस का पाए जाने पर शून्य में अपराध दर्ज कर मामला मूल घटना स्थल थाना रामानुजनगर भेजा गया, जहां अपराध पंजीबद्ध किया गया।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेही खेलसाय पिता कवल साय सिंह 34 वर्ष निवासी ग्राम जयपुर गोल्हाघाट को हिरासत में लिया।

    • पूछताछ में उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि टेकराम को घर छोड़ने के दौरान रास्ते में विवाद हुआ, जिसके बाद उसने हत्या कर दी।

    • आरोपित की निशानदेही पर घटना स्थल से मृतक के शव के अवशेष, जले हुए कपड़े और पेट्रोल डब्बे का ढक्कन जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

    • इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रामानुजनगर अलरिक लकड़ा, एएसआई मनोज पोर्ते एवं पुलिस टीम की भूमिका रही।

