नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई जांच आखिरकार एक जघन्य हत्या के सनसनीखेज रहस्योद्घाटन में तब्दील हो गई। गला घोंटकर हत्या, शव को जलाने की कोशिश, पहाड़ी से खाई में फेंकने और सबूत मिटाने की साजिश रचने वाले आरोपित को रामानुजनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी वारदात ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

मामला 10 जनवरी का है, जब संतरा सिंह निवासी ग्राम जयपुर गोल्हाघाट ने थाना बैकुण्ठपुर में अपने भाई टेकराम 47 वर्ष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि टेकराम 25 दिसंबर को उसके घर आया था और चार जनवरी की शाम अपने घर लौटने के लिए निकला, लेकिन फिर कभी नहीं पहुंचा।