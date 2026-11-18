नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर/अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह आयकर विभाग ने एक साथ छह जिलों में छापा मारकर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सरगुजा (अंबिकापुर) और सूरजपुर में हुई इस अचानक कार्रवाई से प्रदेश के कारोबारी जगत में हलचल तेज हो गई है। आयकर विभाग की जांच के दायरे में बर्बरीक ग्रुप (बर्बरीक कंस्ट्रक्शन), रायगढ़ इस्पात और पीआरए (प्रह्लाद राय अग्रवाल) ग्रुप से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां हैं।

रायगढ़ और बिलासपुर में सुबह पांच बजे से खंगाले जा रहे दस्तावेज बुधवार सुबह करीब पांच बजे से आयकर विभाग के 12 से 15 अधिकारियों की अलग-अलग टीमें रायगढ़ में संबंधित ठिकानों पर पहुंचीं। रायगढ़ के चार प्रमुख ठिकानों पर अधिकारी कारोबारी दस्तावेज, खातों की किताबें और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। इसके साथ ही बिलासपुर के विनोबा नगर स्थित चंदन अग्रवाल के आवास और व्यापार विहार स्थित हनुमान हार्डवेयर प्रतिष्ठान पर भी आयकर टीम द्वारा जांच किए जाने की सूचना है। प्रारंभिक जानकारी में रायगढ़ इस्पात और बर्बरीक ग्रुप के बीच कारोबारी संबंध होने और साझा व्यवसाय संचालित करने की बात सामने आई है।