    UP PET 2025 के एडमिट कार्ड कब होगें जारी, स्कोरबोर्ड की वैलिडिटी से लेकर एग्जाम पैटर्न तक जानिए सब कुछ सिर्फ एक क्लिक में

    UPSSSC PET 2025 के एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार स्कोरकार्ड तीन वर्ष तक वैध रहेगा। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग लागू रहेगी।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 01:14:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 01:53:42 PM (IST)
    1. UP PET 2025 एडमिट कार्ड अपडेट
    2. upsssc.gov.in से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
    3. पीईटी परीक्षा पैटर्न और सिलेबस जानकारी

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET 2025) के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, UPSSSC PET Admit Card 2025 कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की मदद से इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

    UP PET 2025 Exam Date And Shift

    आयोग की ओर से पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। दोनों ही दिन परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।

    • पहली शिफ्ट: सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक

    • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

    सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र और एक वैध पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    UP PET 2025 Exam Pattern

    यूपी पीईटी परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

    • प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा।

    • गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती होगी।

    • प्रश्न हल करने के लिए कुल 120 मिनट (2 घंटे) का समय मिलेगा।

    UP PET 2025 Syllabus

    प्रश्नपत्र में भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, तर्कशक्ति, सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश, ग्राफ और तालिका विश्लेषण जैसे विषयों से प्रश्न आएंगे। इनमें से अधिकांश विषयों से 5-5 अंकों के और सामयिकी व विश्लेषण आधारित टॉपिक्स से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे।

    स्कोरकार्ड की Validty बढ़ी

    इस वर्ष से सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। पहले PET स्कोरकार्ड की वैधता सिर्फ 1 वर्ष थी, लेकिन अब इसे 3 वर्ष तक मान्य कर दिया गया है। यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी तीन वर्षों तक आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।

