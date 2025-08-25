UP PET 2025 के एडमिट कार्ड कब होगें जारी, स्कोरबोर्ड की वैलिडिटी से लेकर एग्जाम पैटर्न तक जानिए सब कुछ सिर्फ एक क्लिक में

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET 2025) के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, UPSSSC PET Admit Card 2025 कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की मदद से इसे डाउनलोड कर पाएंगे।
आयोग की ओर से पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। दोनों ही दिन परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।
सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र और एक वैध पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
यूपी पीईटी परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रश्नपत्र में भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, तर्कशक्ति, सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश, ग्राफ और तालिका विश्लेषण जैसे विषयों से प्रश्न आएंगे। इनमें से अधिकांश विषयों से 5-5 अंकों के और सामयिकी व विश्लेषण आधारित टॉपिक्स से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे।
इस वर्ष से सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। पहले PET स्कोरकार्ड की वैधता सिर्फ 1 वर्ष थी, लेकिन अब इसे 3 वर्ष तक मान्य कर दिया गया है। यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी तीन वर्षों तक आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।
यह भी पढ़ें- Nikki Murder Case: पुलिस ने जेठ-ससुर को दबोचा, पीड़िता के परिवार ने सीएम योगी से लगाई ये गुहार