Bigg Boss 19 Finale: ट्रॉफी का पहला लुक हुआ रिवील, ये जीतेगा 'बिग बॉस 19' का खिताब? सामने आई पहली झलक

एंटरटेनमेड डेस्क। बिग बॉस 19 अब अपने ग्रैंड फिनाले से सिर्फ दो दिन दूर है। पिछले एपिसोड में मालती चाहर के बाहर होने के बाद शो ने अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट घोषित कर दिए हैं।
गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और फरहाना भट अब आधिकारिक रूप से फिनाले वीक में पहुँच चुके हैं। इस बीच शो ने इस सीजन की ट्रॉफी का भी पहला लुक दिखाकर घरवालों और दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया।
इस बार की ट्रॉफी चमकदार और बेहद अनोखे डिजाइन वाली है, जो पूरी तरह से शो की थीम 'घरवालों की सरकार' को दर्शाती है। खास बात यह है कि सीजन शुरू होने से पहले सलमान खान ने जो हैंड जेस्चर अपने प्रोमो में दिखाया था, उसे भी ट्रॉफी के डिजाइन में शामिल किया गया है। इससे यह ट्रॉफी और भी खास बन जाती है।
मालती चाहर के बाहर होने के बाद बिग बॉस ने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को ‘असेंबली रूम’ में बुलाया, जहां पहली बार फिनाले ट्रॉफी को अनावरण किया गया। ट्रॉफी देखते ही सभी फाइनलिस्ट खुशी से झूम उठे और इस अनोखे डिजाइन को देखकर खुद को फिनाले के लिए और तैयार महसूस किया। इसके बाद बिग बॉस ने सभी सदस्यों से यह लिखने को कहा कि वे किसे इस सीजन का विनर मानते हैं।
प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना ने एक-दूसरे का नाम लिया। तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को चुना। अमाल ने प्रणीत का नाम लिखा, जबकि फरहाना ने तान्या का नाम चुना। यही बात बाद में फरहाना और तान्या के बीच एक बहस का कारण भी बनी।
बाहर होने से पहले मालती चाहर और प्रणीत मोरे के बीच बहस हुई थी। प्रणीत ने कई बार माफी मांगी, लेकिन मालती ने उन्हें माफ नहीं किया। फाइनल एलिमिनेशन के दौरान भी मालती ने ना अमाल मलिक और ना ही प्रणीत को गले लगाया। गौरव और Tanya ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मालती बिना किसी को गले लगाए घर से बाहर चली गईं।
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को प्रसारित होगा, जिसमें बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अब दर्शकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस बार ‘घरवालों की सरकार’ की ट्रॉफी कौन जीतकर घर ले जाएगा।
