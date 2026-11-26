एंटरटेनमेंट डेस्‍क। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के निर्माताओं का नया शो ‘दिल की बेवफाइयां’ अपने प्रीमियर के साथ ही सुर्खियों में छा गया है। भारतीय टेलीविजन और दर्शकों की नब्ज़ को बखूबी पहचानने वाली एकता कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दर्शकों को क्या पसंद आता है। प्यार, शादी और पारिवारिक रिश्तों को एक नए नज़रिए से पेश करने वाला स्टार प्लस का यह शो भारतीय टेलीविजन पर कहानियां कहने का अंदाज़ बदल रहा है।

गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या अभिनीत यह रोमांटिक फैमिली ड्रामा प्रेम कहानी के उस अध्याय को सामने लाता है, जिस पर भारतीय टेलीविजन में कम ही बात होती है। आखिर शादी के 20 साल बाद प्यार के मायने कैसे बदलते हैं? शो के नए ट्रेलर में मानव और जानकी की दुनिया की एक खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इस शो की पांच खास बातें, जो इसे बाकी प्रेम कहानियों से अलग बनाती हैं।