एंटरटेनमेंट डेस्क। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के निर्माताओं का नया शो ‘दिल की बेवफाइयां’ अपने प्रीमियर के साथ ही सुर्खियों में छा गया है। भारतीय टेलीविजन और दर्शकों की नब्ज़ को बखूबी पहचानने वाली एकता कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दर्शकों को क्या पसंद आता है। प्यार, शादी और पारिवारिक रिश्तों को एक नए नज़रिए से पेश करने वाला स्टार प्लस का यह शो भारतीय टेलीविजन पर कहानियां कहने का अंदाज़ बदल रहा है।
गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या अभिनीत यह रोमांटिक फैमिली ड्रामा प्रेम कहानी के उस अध्याय को सामने लाता है, जिस पर भारतीय टेलीविजन में कम ही बात होती है। आखिर शादी के 20 साल बाद प्यार के मायने कैसे बदलते हैं? शो के नए ट्रेलर में मानव और जानकी की दुनिया की एक खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इस शो की पांच खास बातें, जो इसे बाकी प्रेम कहानियों से अलग बनाती हैं।
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टेलीविजन के दो लोकप्रिय कलाकार गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या पहली बार पर्दे पर एक साथ नज़र आ रहे हैं। भले ही यह जोड़ी नई है, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री में बरसों पुराना अपनापन महसूस होता है। उनकी प्यारी नोकझोंक, रोमांटिक पल और शादी के 20 साल बाद भी एक-दूसरे के साथ घुल-मिलकर रहने का अंदाज़ दर्शकों का दिल जीत रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे पलों में छिपा प्यार मानव और जानकी की जोड़ी को बेहद खास बनाता है।
जहां टेलीविजन पर ज्यादातर प्रेम कहानियां युवा पीढ़ी के इर्द-गिर्द घूमती हैं, वहीं एकता कपूर ने एक अधेड़ उम्र के पुरुष की भावनाओं और उसके मन में चल रही उथल-पुथल को कहानी के केंद्र में रखकर एक साहसिक कदम उठाया है। परिवार की ज़िम्मेदारियां निभाते-निभाते जब कोई इंसान अपने पीछे छूट गए सपनों और अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोचने लगता है, तो उसके मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? जिंदगी के इसी दौर यानी मिडलाइफ क्राइसिस जैसे महत्वपूर्ण विषय को शो पारिवारिक कहानी के माध्यम से दर्शकों के सामने ला रहा है।
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इस शो की कहानी दो छोटे लेकिन गहरे मायने रखने वाले शब्दों के इर्द-गिर्द घूमती है, ‘काश’ और ‘काफी’। जानकी के लिए उसका परिवार, मानव का साथ और दोनों की बनाई खूबसूरत दुनिया ही उसकी खुशी है। वहीं मानव को सब कुछ होने के बावजूद लगता है कि जिंदगी में कुछ तो बाकी है। कहानी की खूबसूरती यह है कि दोनों के नज़रिए अलग हैं, लेकिन किसी एक को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह शो दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि असली खुशी जो हमारे पास है उसमें है, या उन ख्वाहिशों में जो अब तक अधूरी हैं?
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परिवार का एक साथ बैठना, शादी की सालगिरह का जश्न, लूडो के खेल में जीतने की होड़ और रिश्तों में होने वाली मीठी नोकझोंक, ये सभी पल भारतीय परिवारों की खूबसूरती को पर्दे पर जीवंत करते हैं। भले ही शो का विषय आज के दौर का है, लेकिन इसके कहानी कहने के अंदाज़ में पुराने पारिवारिक धारावाहिकों की वही गर्मजोशी और अपनापन है। प्यार, हास्य, भावनाओं और पारिवारिक रिश्तों का यह खूबसूरत मेल हर पीढ़ी के दर्शकों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है।
म्यूजिक वीडियो
शो का दिल छू लेने वाला संगीत, मधुर बैकग्राउंड स्कोर और खूबसूरत सिनेमैटोग्राफी इसकी कहानी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। मशहूर गायक जावेद अली और नीति मोहन ने शो के रोमांटिक म्यूजिक वीडियो को अपनी आवाज़ दी है। यह गीत मानव और जानकी के खुशी को लेकर अलग-अलग नज़रियों को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। शो का संगीत सिर्फ कहानी की खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि उन भावनाओं को भी आवाज़ देता है, जिन्हें मानव और जानकी एक-दूसरे से कह नहीं पाते। देखिए ‘दिल की बेवफाइयां’ रात 9 बजे स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर।
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