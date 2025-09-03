मेरी खबरें
    सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर परम सुंदरी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म नॉर्थ इंडियन लड़के और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी पर आधारित है। आइए जानते हैं फिल्म के पांचवें दिन का कलेक्शन।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:12:36 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 09:20:32 AM (IST)
    Param Sundari Box Office Day 5: 'परम सुंदरी' की कमाई में आया उछाल, पांचवें दिन छाप डाले इतने करोड़
    Param Sundari Box Office Day 5

    HighLights

    1. 'परम सुंदरी' का पांचवें दिन का कलेक्शन।
    2. बॉक्स ऑफिस पर कमाई में आया उछाल।
    3. फिल्म की तुलना ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ से की गई।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जाह्नवी कपूर स्टारर परम सुंदरी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म नॉर्थ इंडियन लड़के और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी पर आधारित है।

    29 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने वीकेंड तक अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि सोमवार को इसके कलेक्शन में गिरावट देखी गई थी।

    पांचवें दिन का कलेक्शन

    इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, परम सुंदरी ने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। दूसरे दिन फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 10.25 करोड़ रुपये की मजबूत कमाई दर्ज की। लेकिन चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म की रफ्तार थम गई और कलेक्शन घटकर 3.25 करोड़ रुपये पर आ गया।

    मंगलवार को फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ते हुए 4.82 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह परम सुंदरी का कुल भारत नेट कलेक्शन 5 दिनों में 34.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

    फिल्म की तुलना ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ से

    तुषार जलोटा के निर्देशन और दिनेश विजान द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया बटोर रही है। समीक्षकों ने इसे औसत बताया, जबकि दर्शकों ने कहानी और ट्रीटमेंट को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस से मिलती-जुलती बताया है।

    ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट

    पांचवें दिन थिएटर्स में फिल्म की ऑक्यूपेंसी औसतन 14.52% रही। सुबह के शो में यह केवल 9.89% तक सीमित रही, लेकिन दोपहर के शो में बढ़कर 15.79% और शाम के शो में 17.89% तक पहुंच गई।

    ओटीटी रिलीज की तैयारी

    थिएट्रिकल रन के बाद परम सुंदरी अक्टूबर 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

