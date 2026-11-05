Diwali Gift Hamper: दीवाली गिफ्ट हैम्पर में इको-फ्रेंडली और कस्टमाइज्ड उपहार भी बने पसंद

नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। दीपावली पर घरों में रोशनी और मिठाइयों की खुशबू के साथ एक और खास तैयारी चल रही है। अपनों को क्या उपहार दें, जो देखने में आकर्षक हो और इस्तेमाल में भी आए। हर साल मिठाई के डिब्बे और ड्रायफ्रूट्स के पैकेट देने की परंपरा रही है, लेकिन अब गिफ्ट देने का अंदाज भी बदल रहा है। बाजार में तैयार होने वाले गिफ्ट हैम्पर में इस बार स्वाद के साथ सेहत, पसंद और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है।

कहीं ड्रायफ्रूट्स के साथ चाॅकलेट और हेल्दी लड्डू सजाए जा रहे हैं, तो कहीं गुड़-तिल की बादाम, ओट्स चाकलेट और अलग-अलग स्वाद वाले सीड्स को खास पैकिंग में जगह मिल रही है। वहीं उपहारों की सजावट में प्लास्टिक की जगह कांच, धातु, लकड़ी और बांस जैसी सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी अब उपहार सिर्फ देने की रस्म नहीं, बल्कि सामने वाले की पसंद और अपनी सोच जाहिर करने का जरिया बन रहे हैं।