Teachers Day 2025: ये हैं भारत के 5 सबसे महान शिक्षक, टीचर्स डे पर जानें इनसे जुड़ी दिलचस्प बातें
Teachers Day 2025: भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए इस खास दिन पर जानते हैं भारत के उन 5 महान शिक्षकों के बारे में, जिनके ज्ञान और विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 04:28:36 PM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 04:34:02 PM (IST)
Great Gurus of India
HighLights
- 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
- भारत में गुरु का दर्जा हमेशा से सर्वोच्च है।
- भारत के 5 महान शिक्षकों के बारे में जानें।
डिजिटल डेस्क। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
भारत में गुरु का दर्जा हमेशा से सर्वोच्च माना गया है क्योंकि एक शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है।
इस खास दिन पर आइए जानते हैं भारत के उन 5 महान शिक्षकों के बारे में, जिनके ज्ञान और विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan)
- भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे।
- एक महान शिक्षक, दार्शनिक और लेखक के रूप में उनका योगदान अद्वितीय है।
- उन्होंने शिक्षा को जीवन का आधार बताया और अपने विद्यार्थियों को हमेशा नैतिकता और मानवता का पाठ पढ़ाया।
- उनके जन्मदिन (5 सितंबर) को ही भारत में Teachers Day के रूप में मनाया जाता है।
2. आचार्य चाणक्य (Acharya Chanakya)
- प्राचीन भारत के महान शिक्षक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ।
- उन्होंने चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना की।
- चाणक्य ने नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई।
- उनकी शिक्षाएं आज भी राजनीति, अर्थव्यवस्था और जीवन प्रबंधन में मार्गदर्शक मानी जाती हैं।
3. स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekananda)
- भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व मंच पर पहचान दिलाई।
- उन्होंने युवाओं को शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व समझाया।
- शिकागो धर्म संसद (1893) में उनके भाषण ने पूरी दुनिया को भारतीय ज्ञान से परिचित कराया।
- उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मानव का सर्वांगीण विकास है।
4. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (Dr. APJ Abdul Kalam)
- भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर वैज्ञानिक।
- उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
- राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने खुद को शिक्षक मानना पसंद किया।
- छात्रों को प्रेरित करने और उनके सपनों को पंख देने के लिए वे हमेशा याद किए जाते हैं।
यह भी पढ़ें- Teachers Day 2025: टीचर्स डे पर बजाएं ये 7 बेस्ट हिंदी गाने, सब हो जाएंगे आपके दीवाने
5. गुरु रवींद्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagore)
- नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, दार्शनिक और शिक्षक।
- उन्होंने शांति निकेतन (विश्व भारती विश्वविद्यालय) की स्थापना की।
- उनका मानना था कि शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में, स्वतंत्र और रचनात्मक होनी चाहिए।
- उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय संस्कृति और कला का आधार मानी जाती हैं।
यह भी पढ़ें- Happy Teacher’s Day 2025: शिक्षक दिवस पर झटपट बनाएं ये टेस्टी बेसन बर्फी, टीचर्स को दें मीठा सरप्राइज