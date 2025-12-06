मेरी खबरें
    सोते हुए क्यों लगता है गिरने का झटका? डॉक्टर ने समझाया इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य

    Hypnic Jerks: सोते समय अक्सर लोगों को झटका महसूस किया है। यह एक सामान्य घटना है जिसका अनुभव लगभग हर व्यक्ति करता है। यह तब होता है जब आप नींद में जाने लगते हैं और आपकी मांसपेशियां ढीली होती हैं। दिमाग गलती से इस शारीरिक ढीलेपन को 'गिरने' के संकेत के रूप में समझ लेता है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 04:03:23 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 04:09:02 PM (IST)
    सोते हुए क्यों लगता है गिरने का झटका? डॉक्टर ने समझाया इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य
    क्या आपको भी नींद में महसूस होता है 'गिरने' का झटका?

    HighLights

    1. सोते-सोते अचानक गिरने का एहसास होने लगता है
    2. यह अक्सर तब ज्यादा होता है जब आप बहुत थके हों
    3. यह एक पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित रिफ्लेक्स है

    लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आपने कभी नींद में अचानक झटका महसूस किया है, जैसे आप गिर रहे हों? वैज्ञानिक भाषा में इस अनुभव को हाइपनिक जर्क (Hypnic Jerk) कहा जाता है। इंग्लैंड के जनरल प्रैक्टिशनर डॉ. आमिर खान के अनुसार, यह एक सामान्य घटना है जिसका अनुभव लगभग हर व्यक्ति करता है। यह तब होता है जब आप नींद में जाने लगते हैं और आपकी मांसपेशियां ढीली होती हैं। दिमाग गलती से इस शारीरिक ढीलेपन को 'गिरने' के संकेत के रूप में समझ लेता है।

    इस 'झूठे अलार्म' पर प्रतिक्रिया करते हुए दिमाग तुरंत शरीर को बचाने के लिए एक तेज संकेत भेजता है, जिसके परिणामस्वरूप हमें अचानक झटका लगता है और नींद टूट जाती है। अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित रिफ्लेक्स है, जो किसी बीमारी का संकेत नहीं है।


    हाइपनिक जर्क क्या है?

    जब आप नींद में जाते हैं, तो शरीर और मांसपेशियां शिथिल (ढीली) होने लगती हैंदिमाग कभी-कभी इस शिथिलता को गुरुत्वाकर्षण में बदलाव या 'गिरने' के रूप में गलत समझ लेता है। परिणामस्वरूप वह शरीर को बचाने के लिए एक अचानक झटका भेजता है, जिसे हम हाइपनिक जर्क कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे हमारी प्राचीन आदतों से जोड़ते हैं, जब इंसान पेड़ों पर सोते थे। उस समय यह झटका शायद गिरने से बचाने का एक सुरक्षा तंत्र था, जो आज भी कायम है।

    नहीं है हानिकारक?

    यह एक पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित रिफ्लेक्स है, जैसे कि तेज रोशनी पड़ने पर पलकें झपकना। यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। नींद में यह छोटा-सा झटका अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है।

