सोते हुए क्यों लगता है गिरने का झटका? डॉक्टर ने समझाया इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आपने कभी नींद में अचानक झटका महसूस किया है, जैसे आप गिर रहे हों? वैज्ञानिक भाषा में इस अनुभव को हाइपनिक जर्क (Hypnic Jerk) कहा जाता है। इंग्लैंड के जनरल प्रैक्टिशनर डॉ. आमिर खान के अनुसार, यह एक सामान्य घटना है जिसका अनुभव लगभग हर व्यक्ति करता है। यह तब होता है जब आप नींद में जाने लगते हैं और आपकी मांसपेशियां ढीली होती हैं। दिमाग गलती से इस शारीरिक ढीलेपन को 'गिरने' के संकेत के रूप में समझ लेता है।

इस 'झूठे अलार्म' पर प्रतिक्रिया करते हुए दिमाग तुरंत शरीर को बचाने के लिए एक तेज संकेत भेजता है, जिसके परिणामस्वरूप हमें अचानक झटका लगता है और नींद टूट जाती है। अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित रिफ्लेक्स है, जो किसी बीमारी का संकेत नहीं है।