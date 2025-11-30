मेरी खबरें
    बालाघाट के जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, भारी मात्रा में माओवादी डंप बरामद

    MP News: बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हाकफोर्स के जवानों को माओवादियों की गतिविधियों से जुड़े इनपुट मिले थे, जिसके बाद सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बोरबन सिरका मोजालडेरा और आलीटोला के जंगलों से जमीन में दबाए गए दो डंप बरामद किए गए।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 02:34:12 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 02:35:29 PM (IST)
    बालाघाट के जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, भारी मात्रा में माओवादी डंप बरामद
    बालाघाट में सुरक्षा बलों ने दो जंगल इलाकों से माओवादियों का छिपा डंप बरामद किया। File Photo

    1. जंगल में जमीन के अंदर दबा ड्रम मिला।
    2. हाकफोर्स को पहले मिला था इनपुट।
    3. कई नामजद माओवादियों पर केस दर्ज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: MP के बालाघाट के किरनापुर थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग जंगल इलाकों से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाया गया बड़ा डंप बरामद (Security Forces Recover Maoist Dump) किया है। माओवादियों ने जमीन के भीतर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, मेडिकल उपकरण, दवाइयां, बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लांचर) के सेल समेत कई सामग्री छिपाकर रखी थी।

    ये डंप बोरबन सिरका मोजालडेरा और आलीटोला के जंगलों से प्राप्त हुए हैं। इस कार्रवाई की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (IPS) आदर्शकांत शुक्ला ने की है।

    सूत्रों के अनुसार, हाकफोर्स के जवानों को जंगल में माओवादियों की सक्रियता की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर सर्चिंग के दौरान उठी हुई जमीन को BDDS टीम की मदद से जांचा गया।

    जांच में नीले रंग का एक ड्रम जमीन में दबा हुआ मिला। उसमें दैनिक जरूरत की सामग्री, माओवादी साहित्य, विभिन्न दवाएं (टैबलेट), इंजेक्शन, ओआरएस, कॉटन, सीरिंज, मल्टीविटामिन, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और बीजीएल के सेल बरामद हुए।

    इस बरामदगी के बाद मलाजखंड दलम के एक दर्जन से ज्यादा नामजद माओवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

