नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश के 45 निजी नर्सिंग कॉलेजों में सरकारी विभागों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर कार्यरत लोगों को फैकल्टी के रूप में दर्शाए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े फर्जीवाड़े की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने आरोपों को गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार को तलब किया है।

मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने कागजों पर संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्धारित आधारभूत संरचना और अनिवार्य शर्तों का पालन किए बिना कॉलेजों को मान्यता दी गई।