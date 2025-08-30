MP की डेब नदी में भीषण बाढ़ से मचा हड़कंप, 15 साल का टूटा रिकॉर्ड; पुल से नीचे गिरी बच्ची

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शुक्रवार रात क्षेत्र में भारी बारिश हुई। अंचल में डेब नदी व सहायक नदी देवनली में रात 9 से 11 बजे तक बाढ़ आई। नदी संगम पर बने सेतु निगम के पुल पर 15 फिट से ऊपर बाढ़ का पानी बहता रहा। बाढ़ में एक टेक्टर बह गया, पुल से करीब 200 मीटर आगे टेक्टर नदी में गिर गया।

शनिवार सुबह जिसे दो जेसीवी की मदद से निकालने की कोशिश की गई। बाढ़ में 4 गुमठियां, मोटरसाइकिले, ईंट भट्टे बहने के समाचार है। नदी किनारे के रहवासी घरों में 5 फिट से ऊपर जल भराव हो गया। राम मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, दुकानों में पानी भर गया। समय रहते लोगो गुमठियों को हटा लिया नहीं तो बड़े स्तर पर गुमठियां बाढ़ की भेंट चढ़ जाती । पुल की रेलिंग बह गई पुल पर गड्ढे हो गए। क्षतिग्रस्त पुल से पुलिस ने वाहनों का आवागमन बन्द कराया। बाढ़ से लोगों का भारी नुकसान हुआ। गांव के मध्य बहने वाली नदी में बाढ़ से दोनों पार आबादी के लोग इस पार उस पार फंसे रहे, जो देर रात को पुल से पानी उतरने पर घर पहुचें।