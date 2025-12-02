नहीं देखा होगा ऐसा विरोध... देरी से पहुंची एंबुलेंस तो लोगों ने माला पहनाकर किया सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी/अंजड़। बड़वानी क्षेत्र में 108 एंबुलेंस की लेटलतीफी को लेकर फिर एक मामला सामने आया। बीते दिनों हुए घटनाक्रम और भोपाल से आई जांच टीम के बाद भी एंबुलेंस की सुविधा में कोई सुधार नहीं आया। इसे लेकर लोगों में रोष गहरा गया है। ताजा मामले में जिले के अंजड़ में 108 एंबुलेंस की लेटलतीफी से नाराज स्थानीय लोगों ने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार दोपहर घायलों को लेने देर से पहुंची एंबुलेंस के कर्मचारियों का पुष्पहार और शाल-श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया।

माला पहनाकर किया सम्मान यह घटना मंगलवार दोपहर की है, जब अंजड़ कस्बे में दो बाइकों की भिड़ंत में पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो घायलों को तुरंत निजी मारुति वैन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इन वैन में पीछे के दरवाजे नहीं थे और घायलों को स्ट्रेचर सहित उनमें लादकर ले जाया गया। शेष तीन घायलों को लेने के लिए बड़वानी से 108 एंबुलेंस लगभग एक घंटे बाद अंजड़ सिविल अस्पताल पहुंची। एंबुलेंस के पायलट दीपेश उजले और ईएमटी भीकू सिंह चौहान का समाजसेवियों ने गांधीवादी परंपरा के तहत पुष्पहार पहनाकर और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया।