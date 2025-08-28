मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नदी में गिरे दो मासूमों को मां ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया

    तीज पर्व के अवसर पर नदी घाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा-अर्चना करने पहुंची थीं। इसी बीच दो बच्चे अचानक घाट से फिसलकर बेल नदी में जा गिरे और तेज धारा में दूर तक बहने लगे। वहां मौजूद एक बच्चे की मां ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 12:39:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 12:39:09 AM (IST)
    नदी में गिरे दो मासूमों को मां ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया
    मां ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। तीज पर्व के अवसर पर नदी घाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा-अर्चना करने पहुंची थीं। इसी बीच दो बच्चे अचानक घाट से फिसलकर बेल नदी में जा गिरे और तेज धारा में दूर तक बहने लगे। वहां मौजूद एक बच्चे की मां ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बहादुरी दिखाते हुए काफी मशक्कत के बाद दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया।

    पत्नी किरण के साथ पहुंचा था दिव्यांश

    घटना बैतूल जिले के खेड़ली बाजार की बेल नदी घाट पर महिलाओं की भीड़ पूजन के लिए लगी थी। इसी दौरान ग्राम के सुरेश बामने की पत्नी किरण अपने नौ वर्षीय बेटे दिव्यांश के साथ पहुंची थी। नदी किनारे से दिव्यांश और उसके साथ हरीश बामने का चार वर्षीय बेटा यश गहरे पानी में डूबने लगे।

    तेज बहाव में दोनों बच्चों बहने लगे

    घाट पर मौजूद किरण बामने ने अपनी जान की परवाह नहीं की और नदी के तेज बहाव में पहुंचकर दोनों बच्चों को बहने से बचा लिया। इस दौरान वह भी डूबने लगी थी, लेकिन महेश डांगे और अन्य लोगों ने हाथ पकड़कर तीनों को बाहर निकाल लिया।

    इसे भी पढ़ें... Instagram पर दोस्ती का जाल... नाबालिग को फोटो वायरल करने की धमकी, देखें कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.