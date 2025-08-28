नदी में गिरे दो मासूमों को मां ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। तीज पर्व के अवसर पर नदी घाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा-अर्चना करने पहुंची थीं। इसी बीच दो बच्चे अचानक घाट से फिसलकर बेल नदी में जा गिरे और तेज धारा में दूर तक बहने लगे। वहां मौजूद एक बच्चे की मां ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बहादुरी दिखाते हुए काफी मशक्कत के बाद दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया।
घटना बैतूल जिले के खेड़ली बाजार की बेल नदी घाट पर महिलाओं की भीड़ पूजन के लिए लगी थी। इसी दौरान ग्राम के सुरेश बामने की पत्नी किरण अपने नौ वर्षीय बेटे दिव्यांश के साथ पहुंची थी। नदी किनारे से दिव्यांश और उसके साथ हरीश बामने का चार वर्षीय बेटा यश गहरे पानी में डूबने लगे।
घाट पर मौजूद किरण बामने ने अपनी जान की परवाह नहीं की और नदी के तेज बहाव में पहुंचकर दोनों बच्चों को बहने से बचा लिया। इस दौरान वह भी डूबने लगी थी, लेकिन महेश डांगे और अन्य लोगों ने हाथ पकड़कर तीनों को बाहर निकाल लिया।
