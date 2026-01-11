बैतूल में हिंदू सम्मेलन के लिए सड़क किनारे लगाए गए भगवे झंडे को उतारकर जलाया, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: नगर के गंज क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन के लिए सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क किनारे लगाए गए भगवा झंडे शुक्रवार रात निकालकर जला दिए गए। सुबह प्रभात फेरी के दौरान लोगों को जैसे ही भगवा झंडे गायब दिखे तो वे आक्रोशित हो गए। लोहिया वार्ड के लोगों ने जब खोजबीन की तो एक स्थान पर अधजले भगवा ध्वज नजर आए।

मामले की जानकारी कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को दी गई। इसके बाद मौके पर एसपी और एसडीएम ने पहुंचकर निरीक्षण किया एवं लोगों को ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस ने गंभीर और संवेदनशील घटना को बेहद गंभीरता से लेकर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बनने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने हालात को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया।