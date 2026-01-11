बैतूल में हिंदू सम्मेलन के लिए सड़क किनारे लगाए गए भगवे झंडे को उतारकर जलाया, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: नगर के गंज क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन के लिए सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क किनारे लगाए गए भगवा झंडे शुक्रवार रात निकालकर जला दिए गए। सुबह प्रभात फेरी के दौरान लोगों को जैसे ही भगवा झंडे गायब दिखे तो वे आक्रोशित हो गए। लोहिया वार्ड के लोगों ने जब खोजबीन की तो एक स्थान पर अधजले भगवा ध्वज नजर आए।
मामले की जानकारी कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को दी गई। इसके बाद मौके पर एसपी और एसडीएम ने पहुंचकर निरीक्षण किया एवं लोगों को ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस ने गंभीर और संवेदनशील घटना को बेहद गंभीरता से लेकर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बनने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने हालात को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहिया वार्ड निवासी बसंत साहू ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे नंदी चौक, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली एवं आसपास के क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन के अवसर पर भगवा झंडे लगाए गए थे। 10 जनवरी की सुबह जब सकल हिंदू समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही थी, तब नंदी चौक पहुंचने पर पाया गया कि घरों के पास लगाए गए लगभग 30 से 40 झंडे गायब थे।
यह भी पढ़ें- मतदाता सूची सुधार अभियान बना वरदान, SIR की वजह से 22 साल बाद मां से मिला बिछड़ा बेटा, नम हो गईं सबकी आंखें
आसपास तलाश करने पर पुष्पराज मिश्रा की आटा चक्की के पास भगवा झंडे आधे जले हुए अवस्था में मिले। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर झंडे उतारकर जलाए गए, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना गंज में धारा 299 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। विवेचना में तौफिक खान (23 वर्ष) और मुशरफ खान (23 वर्ष)निवासी लोहिया वार्ड गंज की पहचान की गई।
यह भी पढ़ें- ग्वालियर में तेज धमाके के साथ फटी 30 इंच की पाइपलाइन, कई घरों में आईं दरारें, नींव हिलने से कॉलोनी में मची अफरा-तफरी
दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपितों ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन और पुलिस की सतर्कता के चलते किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई।
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों से अपील है कि अफवाहों से बचें, इंटरनेट मीडिया माध्यम पर भ्रामक सामग्री साझा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
सीसीटीवी कैमरे में भगवा झंडे निकालते हुए आरोपित कैद हुए हैं।दोनों आरोपित कार में सवार होकर आए और एक के बाद एक भगवा झंडे निकाल लिए। इसके बाद एक स्थान पर उनके द्वारा झंडों को जलाया गया।पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच की तो आरोपितों की शिनाख्त हुई।