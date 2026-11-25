नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के साथ ही जिले में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है, जबकि रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को जिले में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तापमान में गिरावट के चलते लोगों ने अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सुबह-शाम घरों से बाहर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। मौसम में आए इस बदलाव का असर बाजार से लेकर खेतों तक दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर बाजार में रजाई, कंबल और गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र के लिए भी यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है।