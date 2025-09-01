एमपी में बेडरूम में कट्टा साफ करते युवक का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिले में अवैध हथियारों का शौक युवाओं को अपराध की तरफ धकेल रहा है। लहार कस्बे के मझतौरा मोहल्ला में एक युवक ने अपने ही घर के बेडरूम में बैठकर अवैध कट्टा साफ करते हुए वीडियो बनाया। वीडियो में वह बड़े आराम से कट्टे की नाल साफ कर रहा है, जबकि कमरे में दो-तीन साथी भी मौजूद हैं। इसके बाद इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि इलाके में अपनी दबंगई का भौकाल खड़ा कर सके।

युवक का यह कारनामा भारी पड़ा अब लहार पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो अगस्त महीने का है, लेकिन दो दिन पहले ही पुलिस तक इसकी सूचना पहुंची है। खास बात यह है कि युवक ने वीडियो अपलोड करते समय बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया, जिससे साफ है कि वह खुद को क्षेत्र में दबंग साबित करना चाहता था। लेकिन युवक का यह कारनामा ये उस पर भारी पड़ गया। वायरल वीडियो लहार थाना पुलिस तक पहुंच चुका है।