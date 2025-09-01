मेरी खबरें
    एमपी में बेडरूम में कट्टा साफ करते युवक का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 09:21:02 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 09:21:01 PM (IST)
    एमपी में बेडरूम में कट्टा साफ करते युवक का Video Viral

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिले में अवैध हथियारों का शौक युवाओं को अपराध की तरफ धकेल रहा है। लहार कस्बे के मझतौरा मोहल्ला में एक युवक ने अपने ही घर के बेडरूम में बैठकर अवैध कट्टा साफ करते हुए वीडियो बनाया। वीडियो में वह बड़े आराम से कट्टे की नाल साफ कर रहा है, जबकि कमरे में दो-तीन साथी भी मौजूद हैं। इसके बाद इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि इलाके में अपनी दबंगई का भौकाल खड़ा कर सके।

    युवक का यह कारनामा भारी पड़ा

    अब लहार पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो अगस्त महीने का है, लेकिन दो दिन पहले ही पुलिस तक इसकी सूचना पहुंची है। खास बात यह है कि युवक ने वीडियो अपलोड करते समय बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया, जिससे साफ है कि वह खुद को क्षेत्र में दबंग साबित करना चाहता था। लेकिन युवक का यह कारनामा ये उस पर भारी पड़ गया। वायरल वीडियो लहार थाना पुलिस तक पहुंच चुका है।

    ट्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा

    बता दें कि जिले में पहले भी कई युवक हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालकर चर्चाओं में रह चुके हैं। पुलिस की तमाम सख्ती के बावजूद यह ट्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि अवैध हथियार अब सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने का जरिया बन गए हैं। इससे पहले भी लहार थाना क्षेत्र के मढ़ौरी गांव में एक युवक द्वारा 18 अगस्त को अवैध हथियार से फायरिंग कर वीडियो सेंड किया था।

    तलाश जारी, की जाएगी कार्रवाई

    ये युवक पकड़े जाने के कुछ ही दिन बाद दूसरे युवक का वीडियो अवैध हथियार के साथ सामने आने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने कहा कि वीडियो उनकी जानकारी में है और युवक की पहचान कर ली गई है। उसकी तलाश जारी है और जल्द ही उसे पकड़कर कार्रवाई की जाएगी।

