    SIR in MP: भोपाल में 4 लाख मतदाता कम होना तय, 2 लाख से ज्यादा वोटरों पर लटकी तलवार

    भोपाल जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में से 4 में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। वहीं शेष 3 विधानसभाओं में भी काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। सिर्फ कुल 23 हजार पत्रक जमा करना शेष रह गए हैं। आयोग को 4 लाख से अधिक गणना पत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 02:23:26 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 02:28:08 AM (IST)
    HighLights

    1. चार विधानसभा क्षेत्र में 100 प्रतिशत काम पूरा
    2. भोपाल ने तय सीमा से पहले पूरा SIR का काम
    3. तीन विधानसभा में 23 हजार गणना पत्रक शेष

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में लगभग चार लाख मतदाताओं का काम होना तय माना जा रहा है तो वहीं दो लाख से अधिक मतदाताओं के नाम पर तलवार लटक रही है। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में चार नवंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू हुआ था, जिसके तहत अब तक चार विधानसभा क्षेत्र में 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

    वहीं बचे हुए तीन विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 हजार पत्रक जमा करना शेष रह गए हैं। इस तरह भोपाल ने तय समय सीमा से पहले ही गणना पत्रक वितिरित व जमा करने का काम पूरा कर लिया है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शनिवार को हुजूर विधानसभा क्षेत्र की टीम काे सम्मान कर प्रत्सोहित किया।


    बता दें कि जिले में कुल 21 लाख 24 हजार 773 गणना पत्रक वितरित किए गए थे, जिनमें से अब तक 21 लाख एक हजार 697 पत्रक जमा करते हुए 98.86 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र हुजूर, उत्तर और मध्य में शनिवार को 100 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इस तरह उत्तर में 2 लाख 49 हजार 710,हुजूर में 3 लाख 87 हजार 135 और मध्य में दो लाख 44 हजार 245 मतदाताओं के गणना पत्रक जमा किए जा चुके हैं।

    भोपाल जिले में मदताओं के आंकड़ें

    विवरण संख्या
    कुल मतदाता 21,25,908
    गणना पत्रक वितरित 21,24,773
    डिजिटाइज गणना पत्रक 17,02,349
    अनकलेक्टेबल गणना पत्रक 3,99,348
    कुल जमा गणना पत्रक 21,01,697
    नो मैपिंग वाले पत्रक 2,17,548

    वहीं दक्षिण-पश्चिम में दो लाख 34 हजार 104 में से दो लाख 33 हजार 722, नरेला में तीन लाख 54 हजार 530 में से तीन लाख 40 हजार 806 और गोविंदपुरा में चार लाख एक हजार 142 में से तीन लाख 92 हजार 155 पत्रक जमा किए गए हैं। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में रविवार को काम खत्म होने के साथ ही एसआइआर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

    17 लाख मतदाताओं के पत्रक हुए डिजिटाइज

    जिले में एसआईआर के दौरान 21 लाख 24 हजार 773 मतदाताओं के गणना पत्रक वितरित किए गए थे, जिनमें से कुल 17 लाख दो हजार 349 गणना पत्रक डिजिटाइज किए गए हैं। जबकि 3 लाख 99 हजार 348 पत्रक अनकलेक्टेबल हैं, जिनका नाम मदताता सूची से कम होना तय माना जा रहा है। इस तरह जिले में 21 लाख में से 17 लाख ही मतदाता शेष रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

    2.17 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस

    सात विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 17 हजार 548 मतदाता ऐसे हैं, जिनको निर्वाचन शाखा द्वारा नोटिस भेजा जाएगा।यह वह मतदाता हैं, जिनके मात-पिता, दादा-दादी और स्वयं का मतदाता सूची 2003 में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में अब इनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिनके आधार पर ही इनके नाम सूची से कम करने और जोड़े रखने पर निर्णय लिया जाएगा।

    यह होते हैं अनकलेक्टेबल मतदाता

    जिन 3 लाख 99 हजार 348 अनकलेक्टेबल मतदाताओं के नाम सूची से कम किए जाने की संभावना है, उनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने जिला छोड़ दिया है, मृत्यु हो गई है, दो जगह नाम है या फिर मिले ही नहीं है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले इनके नामों पर गहन परीक्षण किया जाएगा, जिससे किसी मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से कम न हो।

    इनका कहना है

    जिले के चार विधानसभा क्षेत्र में एसआइआर काम पूरा हो गया है और बाकी बचे तीन विधानसभा क्षेत्र में रविवार को पूरा होने की उम्मीद है।जिसके तहत अब तक 17 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना पत्रक डिजिटाइज किए जा चुके हैं, बाकि अनकलेक्टेबल और नो मैपिंग मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी।

    -भुवन गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

