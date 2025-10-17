MP में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं... भोपाल फूड लैब को मिली मान्यता, धड़ाधड़ आएंगी सैंपल रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहारी सीजन में सैंपल लेने के बाद भी उनकी रिपोर्ट न आना बड़ी मुसीबत बनी हुई थी, जो अब खत्म हो गई है। भोपाल स्थित फूड लैब को नेशनल एक्रेडेटेड ब्यूरो लैबोरेट्री (एनएबीएल) का सर्टिफिकेट मिल गया है। एक्रीडिएशन (मान्यता) होने के बाद से प्रदेश भर के जिलों के पेंडिंग पड़े खाद्य सैंपलों की रिपोर्ट लैब ने भेजना शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर के 400 से ज्यादा सैंपल अटके पड़े हैं, जिनकी रिपोर्ट डिस्पैच होना शुरू हो गई है।

भोपाल लैब में अटकी थीं सैंपल रिपोर्ट बता दें कि भोपाल स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के पास नेशनल एक्रेडेटेड ब्यूरो लैबोरेट्री (एनएबीएल) का सर्टिफिकेट नहीं था, जिसे लेकर प्रक्रिया चल रही थी। इस कारण सैंपल रिपोर्ट भोपाल लैब में अटकी थी। जनवरी से लेकर अगस्त के बीच जो सैंपल लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है।